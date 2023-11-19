評「習岸會」成果 中媒：有兩重要進展 美媒：各說各話

中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄在舊金山APEC峰會期間會面。（新華社）

中日領導人會談「習岸會」16日在舊金山APEC峰會期間登場，這是兩人繼去年11月在曼谷會晤後的再次會面，也是今年以來中日關係緊張之際的一次會晤，中國媒體引述外交評論指出，這次會談非常及時和關鍵，制止兩國關係迅速下滑，並有兩個重要進展，包含重新確認全面推進戰略互惠關係，並確認本著建設性的態度來諮詢和談判核汙水排海問題。不過，美媒引述日本 學者指出，習岸會各說各話問題依舊。

中國國家主席習近平 16日與日本首相岸田文雄 展開會談，雙方重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認「全面推進戰略互惠關係」的兩國關係定位，致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

上海澎湃新聞引述外交評論人士分析指出，重新確認全面推進戰略互惠關係，在新形勢下具有非常積極的意義。當前，日本國內有人將中國視為最大系統性挑戰，戰略互惠關係的定位至少確認了「雙方互為合作夥伴，不構成威脅」。此外，中日官方新聞稿都將此共識放在首位，以及日本媒體的報導也多以此為新聞點，重要性可見一斑。

外交評論人士指出，「習岸會」還釋放一個正面訊號，即雙方同意維持各層級對話溝通，並適時舉辦新一輪中日經濟高層對話，岸田文雄並表明無意與中國「脫鉤斷鍊」，外交評論人士認為，雙方都談到了經貿合作，尤其是出口管制對話機制，在防止「脫鉤斷鍊」、維護「產供鏈」穩定暢通問題上有了一些基礎的共識，與美方的立場不完全相同。

美國之音報導，日本法政大學法學部教授福田圓認為，習近平應該是把岸習會當作他在亞太經濟合作會議時展現首腦外交的一環。她表示，與美中情形類似，中國也希望促使日本更積極的對華投資；此外，如果可能的話，習近平也希望日本緩和5月宣布針對23種晶片設備所實施的出口管制措施。

福田圓認為，從近期日中關係走向來看，這次會晤將是改善日中關係的新起點，至於關係是否真正改善，還要看後續的談判。

南台灣美國商會研究員盛仰正表示，日中首腦會談前的美中首腦會談是一場互不相讓、各說各話的會談，岸田與習近平的會談自然也無突破性，實質上緩和日中關係的效果相當有限。「習近平之所以願意和日本岸田首相舉行會談的目的，主要是延續拜習會的態勢與日方恢復元首級會晤，然而日中之間的衝突本質並未改變。」

日中關係專家謝文生認為，中國發布的水產禁令及日本人被以間諜名義抓捕甚至判刑，都是企圖以此作為對日談判的籌碼，是中國單方面製造出來的問題，但是日本不可能因此妥協。