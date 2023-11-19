我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

習近平否認對台動武時間表 美戰略專家：中國在等待時機

中央社／台北19日電
中國國家主席習近平。（路透）
中國國家主席習近平。（路透）

中國國家主席習近平在美國否認有2027、2035年攻台計畫，美國戰略與安全專家表示，顯示中國方面認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，同時在為未來採取軍事行動爭取時間。

習近平15日與美國總統拜登（Joe Biden）會談，美方官員會後透露，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計劃2027年或2035年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美方官員描述，習近平講到這番話時「似乎帶著一絲惱怒」。

美國之音18日報導，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）主任米科塔（Andrew A. Michta）認為習近平此番表態說明，中國方面認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，但同時在為未來採取軍事行動爭取時間。

他說，習近平意指，中國領導層已經決定，現在還不是真正進行另一場對抗的時候，他們正在努力緩和這些緊張局勢，就像俄羅斯的軍事集結一樣，中國的軍事集結並不是以威懾為目的，「實際上是在為進攻行動做準備」。

他說，美中在印太地區的潛在衝突隱患是一個可能逐漸成型的全球戰場的一部分，一方是美國及其民主盟友，另一方是俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗。結構性問題仍將存在，這些問題不會因為習近平主席和拜登總統的一次雙邊會晤就能解決。

此外，這次拜習會達成的主要成果之一就是恢復兩軍溝通機制。

但美國安全與防務問題諮詢公司BluePath Labs中國研究部資深研究分析師何諳銳（Eric Hundman）說，恢復軍事交流機制至少代表一種關係惡化的暫停。但這些對話機制在改善兩軍溝通方面並沒有太多份量。

何諳銳說，中國的歷史證明，當危機真正發生時，這些會談和溝通管道通常不會被使用。

美國喬治城大學高級研究員、前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）11月16日在一場研討會上說，在重啟軍事溝通管道方面，中方只給「半套」承諾，雙方僅僅重啟工作層級海事議題討論，並沒有重新開放美國國防部與中共中央軍事委員會之間更具戰略性的討論。

另外，美國智庫「國際評估暨戰略中心」資深研究員費雪（Richard Fisher, Jr.）說，美國為增強兩軍互信去追求與中國解放軍的對話，這種努力目前證明毫無意義。

費雪說，中國軍隊在中國共產黨的領導下沒有任何權力；中國共產黨對人民解放軍擁有全部權力。

習近平 拜登 解放軍

上一則

王毅長文盛讚習近平APEC行 展現大國領袖風範與戰略魄力

下一則

長期職缺逾千 香港科技園試行新計畫全球招才

延伸閱讀

王毅長文盛讚習近平APEC行 展現大國領袖風範與戰略魄力

王毅長文盛讚習近平APEC行 展現大國領袖風範與戰略魄力
拜登：加薩和西岸應在巴勒斯坦權力機構下重新統一

拜登：加薩和西岸應在巴勒斯坦權力機構下重新統一
習近平返回北京 王毅：運籌大國關係的「大手筆」

習近平返回北京 王毅：運籌大國關係的「大手筆」
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足