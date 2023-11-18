王毅長文盛讚習近平APEC行 展現大國領袖風範與戰略魄力

中國外長王毅稱，此次舊金山APEC會議是大陸國家主席習近平今年出席多邊峰會的「收官作」。（Getty Images）

中國國家主席習近平 已於18日晚間結束此次舊金山APEC 行返回北京，中國外長王毅 隨後於中國外交部官網發表題為「為中美關係把舵，為亞太合作領航」的5,000餘字長文，盛讚習近平此次行展示了「大國領袖風範」以及「大國領袖的政治擔當和戰略魄力」， 「是習近平外交思想的又一次成功實踐」。

對於習近平此行，王毅稱，「國際輿論普遍認為，這次訪問舉世矚目、成果豐碩、意涵深遠，為中美關係增添穩定性，為亞太合作帶來新動力，為國際和地區格局注入正能量，彰顯了習近平主席高瞻遠矚、胸懷天下的大國領袖風範」。

對於此次拜習會，王毅強調，結合舉辦APEC會議，美國總統拜登向習近平發出一份舉行元首會晤的單獨邀請。美方特別表示，這是一場中美「峰會」，不同於本次APEC期間的雙邊會見安排。習近平「審時度勢，應邀赴約，再次在歷史關頭推動中美關係穩下來、好起來」。

王毅指出，經過雙方共同努力，這次會晤取得20多項重要成果，包括：建立人工智能政府間對話；在解除對中方有關機構制裁前提下，成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作等。

王毅說，中美元首舊金山會晤是中美關係史上的大事件，也是國際關係中的大事件，有利於推動中美關係朝著健康、穩定、可持續方向邁出步伐。

他形容，「習近平主席引領中美關係這艘巨輪穿越暗礁險灘從峇里島抵達舊金山，展現了大國領袖的政治擔當和戰略魄力。」

針對習近平在美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會上演講，王毅稱，「習近平主席真摯的語言、生動的故事，深深打動了在場聽眾的心，引發了強烈共鳴。400餘名嘉賓兩次全場起立，報以近20次長時間熱烈掌聲」；「習近平主席這次重要演講必將激發兩國人民更加積極投身中美友好事業，為中美關係實現穩定健康發展積聚更多正能量」。

王毅表示，習近平在對美外交工作上，「既注重增進領導人友誼，又廣交各界朋友，賦予中國特色大國外交情理相交、真誠親和的風格」。

他還提到，習近平此行也再次為亞太合作指明方向、擘畫藍圖。對於APEC如何打造亞太下一個「黃金30年」，「習近平主席以宏大的歷史視野，問診把脈，開出藥方，提出要堅持創新驅動、堅持開放導向、堅持綠色發展、堅持普惠共享，以高質量增長推動構建亞太命運共同體，讓各國人民共享現代化建設成果」。

王毅指出，「此訪是習近平外交思想的又一次成功實踐，是習近平主席運籌大國關係的『大手筆』」；「這次訪問再次證明，不論國際風雲如何變幻，習近平主席總是以高遠的眼光、強大的定力、卓越的智慧，指引中國外交攻堅克難、勇毅前行，為實現中華民族偉大復興營造主動有利的外部環境」。

他最後強調，「我們要深刻學習領悟習近平外交思想，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以元首外交為引領，不斷開創中國特色大國外交新局面。」