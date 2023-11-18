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美管制愈多買愈多？中狂掃晶片 包辦全球五大廠4成營收

中國新聞組／北京18日電
因為美國對中國實施的先進半導體貿易限制，中國企業大量囤積相關設備。數據顯示，全球五大晶片製造設備商上季營收超過40%來自中國客戶。（路透）
因為美國對中國實施的先進半導體貿易限制，中國企業大量囤積相關設備。數據顯示，全球五大晶片製造設備商上季營收超過40%來自中國客戶。（路透）

因為美國對中國實施的先進半導體貿易限制，導致中國企業大量囤積相關設備。彭博數據顯示，大型晶片製造設備商從中國獲得的營收比重大幅提高，全球五大晶片製造設備商上季營收超過40%來自中國客戶。另外，谷歌母公司Alphabet執行長皮柴（Sundar Pichai）指出，中國將走在人工智能AI）的最前沿，美國與其合作非常重要。

美國近期強化對中國的先進晶片技術出口管制，卻尚未打擊晶片製造設備商的銷售，事實上可能適得其反，還加快中國下訂單的速度。

彭博彙編的數據顯示，全球五大晶片製造設備商上季營收超過40%來自中國客戶，其中科林研發（Lam Research）將近一半營收由中國客戶貢獻。東京威力科創（Tokyo Electron）上季來自中國的營收比重達到42.8%，創該公司的歷來新高。而荷蘭的艾司摩爾（ASML）儘管不能銷售其最先進、獲利也最豐厚的微影系統到中國，當地銷售仍占艾司摩爾很大一部分營收。

應用材料16日公布上季（截至10月底）財報，發現這段時間中國所占的銷售比重相當大，預料本季將維持在高檔，因一些大型設備會出貨給電腦記憶體客戶。應材也說，隨著時間過去，中國的銷售比重將逐漸萎縮，降到較常態的30%。

東京威力科創先前則表示，全球晶片製造商暫緩投資，是導致中國銷售比重上升的原因。

顧問業者Asymmetry Advisors策略師安瓦爾扎德則說：「為了應對任何進一步的限制措施，中國大規模提前確定既有的訂單，在這之後可能失去動能。」「市場遲早會開始下修對中國未來成長率的預測，因為擴張力道到了中期顯然會無以為繼，或者被更嚴格的出口規定所阻擋。」

另外，觀察者網引述彭博報導，谷歌母公司Alphabet首席執行官皮柴在亞太經合組織（APEC）會議上呼籲中國和美國在AI領域開展合作。他稱中國將走在人工智能的最前沿，美國與這個亞洲國家在監管和創新方面開展合作非常重要。

他強調，應對AI風險就好比應對氣候變化，在該領域並不存在所謂單邊安全，如果一個國家出了問題，其他所有國家也都會受到影響。

皮柴指出，就AI合作而言，在最近的七國集團（G7）廣島峰會，以及本月初在英國舉行的全球首屆AI安全峰會，他都看到了良好的開端和進展。他提到，就在此前一天中美元首舊金山會晤達成的成果中，雙方同意建立AI政府間對話機制，這令人鼓舞。

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