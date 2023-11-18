「祝彭麗媛麻麻生日快樂」 華州中學生獻曲、送賀卡

美國華盛頓州塔科馬市林肯中學合唱團學生用生日賀卡和合唱歌曲為彭麗媛送上生日祝福。(取材自央視)

中國國家主席習近平 訪美之際，華盛頓州 塔科馬市林肯中學合唱團學生16日為習近平和夫人彭麗媛準備了手繪畫作，用生日賀卡和合唱歌曲為「彭麻麻」送上生日祝福。

央視新聞報導，中國中央廣播電視總台與美中青少年學生交流協會等團體，16日在舊金山聯合舉辦中美人文交流友好對話活動。

活動上，林肯中學合唱團的學生送上象徵好、和平的手繪畫作「一起向未來」。圖畫中，大熊貓、牌樓等中國元素顯著，與土撥鼠、太空 針塔等華盛頓州的標誌性元素完美融合，表達出林肯中學師生對中國的響往和熱愛，以及對中美友誼長存、攜手繪就美好未來的熱切祝願。

美國華盛頓州塔科馬市林肯中學合唱團學生用生日賀卡和合唱歌曲為彭麗媛送上生日祝福。(取材自央視) 美國華盛頓州塔科馬市林肯中學合唱團學生用生日賀卡和合唱歌曲為彭麗媛送上生日祝福。(取材自央視)

過幾天是彭麗媛的生日，同學們也送上用心製作的生日賀卡，並以阿卡貝拉的方式演唱了「生日快樂」歌。

學生代表羅梅羅說，看到現場大屏幕播放習近平和彭麗媛8年前到訪林肯中學的視頻，大家都歡呼起來。視頻中他們就像親人一樣和藹可親、平易近人，教大家中文，一起唱起中文歌曲，熟悉溫馨的畫面讓人倍感親切。

8年後的今天，合唱團在活動現場唱起中文歌曲「在希望的田野上」，以及英文歌曲「伴我同行」，傳唱出中美青年學子延續的深情厚誼。

學生代表伊塞亞說，林肯中學與中國有著不解之緣。習近平到訪時曾說讀萬卷書，還要行萬里路。他不僅向學校贈送了書籍，還為同學們提供了到中國遊覽訪學的機會，這些都成為師生們深入了解中國的窗口。