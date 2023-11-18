「祝彭麗媛麻麻生日快樂」 華州中學生獻曲、送賀卡
中國國家主席習近平訪美之際，華盛頓州塔科馬市林肯中學合唱團學生16日為習近平和夫人彭麗媛準備了手繪畫作，用生日賀卡和合唱歌曲為「彭麻麻」送上生日祝福。
央視新聞報導，中國中央廣播電視總台與美中青少年學生交流協會等團體，16日在舊金山聯合舉辦中美人文交流友好對話活動。
活動上，林肯中學合唱團的學生送上象徵好、和平的手繪畫作「一起向未來」。圖畫中，大熊貓、牌樓等中國元素顯著，與土撥鼠、太空針塔等華盛頓州的標誌性元素完美融合，表達出林肯中學師生對中國的響往和熱愛，以及對中美友誼長存、攜手繪就美好未來的熱切祝願。
過幾天是彭麗媛的生日，同學們也送上用心製作的生日賀卡，並以阿卡貝拉的方式演唱了「生日快樂」歌。
學生代表羅梅羅說，看到現場大屏幕播放習近平和彭麗媛8年前到訪林肯中學的視頻，大家都歡呼起來。視頻中他們就像親人一樣和藹可親、平易近人，教大家中文，一起唱起中文歌曲，熟悉溫馨的畫面讓人倍感親切。
8年後的今天，合唱團在活動現場唱起中文歌曲「在希望的田野上」，以及英文歌曲「伴我同行」，傳唱出中美青年學子延續的深情厚誼。
學生代表伊塞亞說，林肯中學與中國有著不解之緣。習近平到訪時曾說讀萬卷書，還要行萬里路。他不僅向學校贈送了書籍，還為同學們提供了到中國遊覽訪學的機會，這些都成為師生們深入了解中國的窗口。
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