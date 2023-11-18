中英日三大債主減持美債 中首度跌破8000億美元

中英日三國陸續減持美債。（路透）

中國繼續減持美國國債 。美國財政部最新數據顯示，9月中國持有美國國債規模降至7781億美元，較8月大減273億美元，是連續第六個月減持，持倉規模也是2009年以來最低水準，近14年來首度跌破8000億美元大關。

財聯社報導，美國財政部當地時間16日公布2023年9月的國際資本流動報告（TIC）顯示，美國前三大海外「債主」日本 、中國和英國在9月均減持了美國國債，從而推動海外投資 者在當月持有的美國國債規模跌至了5月以來的最低水平。

其中，中國9月持有的美國國債規模減少了273億美元，是連續第六個月減倉，總持倉規模從上月的8054億美元降至了7781億美元，續創2009年5月來新低。

截至今年2月，中國曾連續7個月減持美債，總持股連續創下2010年5月以來新低。儘管在3月，中國曾一度增持美債，但只是整體減持過程中的一段「小插曲」，因為自那以後，中國又很快再度拉開了新一輪減持美債的浪潮。

日本在9月仍是美國國債的最大海外持有國，但所持美國國債與上月相比減少了285億美元，總量降至約1.09兆美元。這是日本自4月以來最大的單月減持美債紀錄。

作為美國第三大海外「債主」的英國，在9月也進一步減持了292億美元美國國債，持倉規模降至了6689億美元。先前在8月，英國曾增持357億美元。

在前三大海外「債主」大舉減持的背景下，9月總體外國投資者持有的美國國債規模，從上月的7.7兆美元降至了7.6兆美元，打破了先前連續3個月攀升的勢頭。

新京報報導，東方金誠研究發展部分析師白雪表示，9月美債拋售力量明顯較強，對於部分主權國家外匯存底而言，減持美債主要是出於資產配置調整，外儲保值的角度考慮。