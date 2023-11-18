我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

習近平：堅持開放導向、打造亞太下一個「黃金30年」

記者黃國樑／綜合報導
中國國家習近平出席在美國舊金山莫斯科尼中心舉行的APEC峰會並發表演說。（路透）
中國國家習近平出席在美國舊金山莫斯科尼中心舉行的APEC峰會並發表演說。（路透）

中國國家主席習近平17日出席在美國舊金山莫斯科尼中心舉行的亞太經合組織第三十次領導人非正式會議，並發表重要演講，習近平提出「堅持開放導向」，要維護自由開放的貿易投資，支持並強化以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。

據新華社報導，這次舊金山APEC峰會最重要會議是由美國總統拜登主持，主題為「為所有人創造強韌和永續未來」。會議並發表「2023年亞太經合組織領導人舊金山宣言」。

習近平發表題為「堅守初心團結合作攜手共促亞太高品質成長」的演講。習近平指出，亞太經合組織建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展的前沿，有力促進區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。

他說，目前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，作為全球成長引擎，亞太肩負更大的時代責任。身為亞太地區領導人，我們都要深入思考，要把一個什麼樣的亞太帶到本世紀中葉？如何打造亞太發展的下一個「黃金三十年」？在這過程中如何更好地發揮亞太經合組織作用？

他接著提出幾項主張，包括：

第一，堅持創新驅動。中國提出亞太經合組織數位鄉村建設、企業數位身分、利用數位科技促進綠色低碳轉型等倡議，更好為亞太發展賦能。

第二，堅持開放導向。中國成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為促進全球互聯互通、建構開放型世界經濟注入新動力。

第三，堅持綠色發展。中國堅持走生態優先、綠色發展之路，積極穩健推動碳達峰碳中和。我們提出亞太經合組織綠色農業、永續城市、能源低碳轉型、海洋汙染防治等合作倡議，推動共建清潔美麗的亞太。

第四，堅持普惠共享。中國將繼續支持亞太經合組織進行經濟技術合作，共同製作大亞太發展蛋糕。

習近平強調，中國正以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，堅持高品質發展，堅持高水準對外開放，以中國式現代化為推動世界各國的現代化提供新機會。中國願同各方一道努力，推動亞太合作取得更多豐碩成果，共同打造亞太下一個「黃金三十年」。

當地時間11月17日上午，中國國家主席習近平出席舊金山APEC非正式領袖會議，發...
當地時間11月17日上午，中國國家主席習近平出席舊金山APEC非正式領袖會議，發表重要演講。(新華社)

習近平 舊金山 投資

上一則

美管制愈多買愈多？中狂掃晶片 包辦全球五大廠4成營收

延伸閱讀

華春瑩X貼出照片 APEC峰會結束拜登向習近平話別綻放笑容

華春瑩X貼出照片 APEC峰會結束拜登向習近平話別綻放笑容
APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞

APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞
路透：習近平會拜登達目標 可專注處理內政問題

路透：習近平會拜登達目標 可專注處理內政問題
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊