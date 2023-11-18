習近平：堅持開放導向、打造亞太下一個「黃金30年」
中國國家主席習近平17日出席在美國舊金山莫斯科尼中心舉行的亞太經合組織第三十次領導人非正式會議，並發表重要演講，習近平提出「堅持開放導向」，要維護自由開放的貿易投資，支持並強化以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。
據新華社報導，這次舊金山APEC峰會最重要會議是由美國總統拜登主持，主題為「為所有人創造強韌和永續未來」。會議並發表「2023年亞太經合組織領導人舊金山宣言」。
習近平發表題為「堅守初心團結合作攜手共促亞太高品質成長」的演講。習近平指出，亞太經合組織建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展的前沿，有力促進區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。
他說，目前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，作為全球成長引擎，亞太肩負更大的時代責任。身為亞太地區領導人，我們都要深入思考，要把一個什麼樣的亞太帶到本世紀中葉？如何打造亞太發展的下一個「黃金三十年」？在這過程中如何更好地發揮亞太經合組織作用？
他接著提出幾項主張，包括：
第一，堅持創新驅動。中國提出亞太經合組織數位鄉村建設、企業數位身分、利用數位科技促進綠色低碳轉型等倡議，更好為亞太發展賦能。
第二，堅持開放導向。中國成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為促進全球互聯互通、建構開放型世界經濟注入新動力。
第三，堅持綠色發展。中國堅持走生態優先、綠色發展之路，積極穩健推動碳達峰碳中和。我們提出亞太經合組織綠色農業、永續城市、能源低碳轉型、海洋汙染防治等合作倡議，推動共建清潔美麗的亞太。
第四，堅持普惠共享。中國將繼續支持亞太經合組織進行經濟技術合作，共同製作大亞太發展蛋糕。
習近平強調，中國正以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，堅持高品質發展，堅持高水準對外開放，以中國式現代化為推動世界各國的現代化提供新機會。中國願同各方一道努力，推動亞太合作取得更多豐碩成果，共同打造亞太下一個「黃金三十年」。
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