習近平：堅持開放導向、打造亞太下一個「黃金30年」

中國國家習近平出席在美國舊金山莫斯科尼中心舉行的APEC峰會並發表演說。（路透）

中國國家主席習近平 17日出席在美國舊金山 莫斯科尼中心舉行的亞太經合組織第三十次領導人非正式會議，並發表重要演講，習近平提出「堅持開放導向」，要維護自由開放的貿易投資 ，支持並強化以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。

據新華社報導，這次舊金山APEC峰會最重要會議是由美國總統拜登主持，主題為「為所有人創造強韌和永續未來」。會議並發表「2023年亞太經合組織領導人舊金山宣言」。

習近平發表題為「堅守初心團結合作攜手共促亞太高品質成長」的演講。習近平指出，亞太經合組織建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展的前沿，有力促進區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。

他說，目前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，作為全球成長引擎，亞太肩負更大的時代責任。身為亞太地區領導人，我們都要深入思考，要把一個什麼樣的亞太帶到本世紀中葉？如何打造亞太發展的下一個「黃金三十年」？在這過程中如何更好地發揮亞太經合組織作用？

他接著提出幾項主張，包括：

第一，堅持創新驅動。中國提出亞太經合組織數位鄉村建設、企業數位身分、利用數位科技促進綠色低碳轉型等倡議，更好為亞太發展賦能。

第二，堅持開放導向。中國成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為促進全球互聯互通、建構開放型世界經濟注入新動力。

第三，堅持綠色發展。中國堅持走生態優先、綠色發展之路，積極穩健推動碳達峰碳中和。我們提出亞太經合組織綠色農業、永續城市、能源低碳轉型、海洋汙染防治等合作倡議，推動共建清潔美麗的亞太。

第四，堅持普惠共享。中國將繼續支持亞太經合組織進行經濟技術合作，共同製作大亞太發展蛋糕。