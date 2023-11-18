營造中美友好氣氛 央視傳延播抗美援朝劇「上甘嶺」

「上甘嶺」宣傳海報。（取材自微博）

習拜會前夕，中國官媒頻頻為「中美友好」造勢，網傳原定13日在央視黃金時段首播的抗美援朝題材電視劇「上甘嶺」在開播前夕，疑似被延後上映。央視也傳將重播以中美異國戀情為主題的戰爭愛情片「黃河絕戀」，營造中美友好的熱絡氣氛。

資料顯示，抗戰劇「上甘嶺」，以韓戰中的「上甘嶺戰役」為故事背景，講述了中國軍隊粉碎以美軍為首的「聯合國 軍」攻勢，

有網友在微博發布截圖指，「上甘嶺」原定13日在央視1套黃金強檔首播。但近期此劇並未如約播出，檔期也似被現實題材政法劇「此心安處是吾鄉」取代。網友紛紛留言猜測，停播事件與近期的習拜會有關，是為營造中美間互信和誠意的會議氣氛。不少網友留言稱：「這就是政治，時而閨密時而敵密」，更有網友調侃，「愛恨就在一瞬間」。

另據中時新聞網報導，網傳央視6台將覆播以中美戀情為主題的電影「黃河絕戀」，雖然「央視」尚未證實或否認，但是很顯然地所有人都感受到官方正不遺餘力地在中美峰會召開之際營造中美友好的熱絡氣氛。

據報導，「黃河絕戀」故事背景是二戰後期美軍飛行員被日軍擊中而迫降，獲解放軍 和當地民眾救援，與解放軍女軍醫之間發生的抗日戰爭時期異國戀情故事。

另有網友以中美關係聯繫中國經濟風向指標，總結出一套「看電影炒股論」。「上甘嶺」及「長津湖」是中國參與韓戰「抗美援朝」的電影，適合「反美」的政治氣氛；「黃河絕戀」是戰爭愛情片，適合扭轉風向營造「友美」氛圍；「北京 遇上西雅圖」則是中美愛情喜劇片，更適合熱絡的中美關係。

還有網友意有所指地呼籲，「不要對『黃河絕戀』覆播過度解讀」。報導說，這彰顯這些涉及中美關係的文藝作品早已成為中國政治的風向球。