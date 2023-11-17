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38年前金門大橋留影…「你認識他嗎？」習近平一看笑了

記者賴錦宏／綜合報導
中國外交部發言人華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金山金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X平台）
中國外交部發言人華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金山金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X平台）

美國總統拜登與中國國家主席習近平在加州舊金山費羅麗莊園會面，會談前拜登向習近平夫人彭麗媛預祝「生日快樂」，習近平似乎有些意外，回應說自己忙於工作，「我都忘了！」拜登還拿出自己手機向習近平展示38年前習近平首次訪問美國時的照片，問習近平「你認識這個年輕人嗎？」引得現場人員都笑起來。

美國總統拜登去年8月間透露，他是與習近平相處時間最長的世界領導人，過去12年來兩人相處超過78個小時，如果計入去年的峇里島峰會，與今年的舊金山峰會，兩人相處時間超過84小時，「老朋友」套上「老交情」，是否有助兩國關係趨緩，各界關注。

美聯社引一名美國官員表示，雙方舉行會談前，拜登突然表示要預祝習近平夫人彭麗媛「生日快樂」，原因是彭麗媛和拜登的生日都是11月20日。習近平對此有點意外，也有點尷尬，他並向拜登說因為工作太忙，自己都忘了妻子生日就在下周，感謝拜登的提醒。

結束首輪會談後共進午餐，隨後兩人肩併肩在莊園內漫步，沒有翻譯隨行。拜登陪著習近平走到大門外。習近平告訴拜登，「我想我們的這種關係會繼續下去」，拜登則回應，「我同意」。

中國外交部發言人華春瑩也在「Ｘ」平台上公開一張拜登和習近平的合照，兩人笑容滿面邊走邊聊，拜登拿出手機指著一張習近平年輕時的照片，問習近平「你認識這個年輕人嗎？」

習近平表示「認識啊，這是38年前的我。」拜登展示的是1985年5月習近平首次訪問美國，在舊金山金門大橋前的留影。拜登接著說：「你一點都沒變啊！」習近平九次訪問美國，第一次是他32歲時以河北省正定縣委書記身分首次到美國。

送別時，拜登看到習的座車紅旗N701，讚美說：「Beautiful！」習的隨扈立即打開車門，拜登先探頭望了一下車裡內裝。習近平對拜登說：「這是中國國產車，『紅旗』車。」拜登對車內打量一番後表示，跟他自己乘坐的凱迪拉克「有些像」，他還笑著向習近平說，他的座車叫「野獸」（The Beast）。

當晚，習近平在出席美國友好團體聯合歡迎宴會時，也向美國各界朋友提及那張老照片和上午那有趣的一幕，笑著說：「今天上午拜登總統不知道從哪翻出來了（這張照片），還給我看了」，引來全場笑聲。

拜登稱讚習近平的紅旗座車。(新華社)
拜登稱讚習近平的紅旗座車。(新華社)

拜登 習近平 舊金山

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