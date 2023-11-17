落實峇里島共識 央視定調拜習會：積極、富建設性

拜習會後，拜登召開記者會說明，中方則透過官媒央視新聞發布會談成果，及兩國元首的談話內容。(美聯社)

中美元首會晤於美西時間15日舉行，會後中國官媒央視新聞發布會談內容指稱，美國總統拜登 表示，美方恪守「一個中國政策」，歡迎雙方各部門各層級展開對話，美方願繼續和中方保持開放坦誠的溝通，增進了解，避免誤解，管控分歧。同時，拜登重申他在峇里島會晤中作出的五點承諾，即「四不一無意」。

據央視新聞報導，拜登對習近平 受邀赴美出席美中元首會晤表示熱烈歡迎。 拜登表示，「今天我們在舊金山 再次面對面會晤具有特殊重要意義，我期待在峇里島會晤基礎上取得新的共識和成果」。

報導稱，拜登說，「我始終認為，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中衝突並非不可避免，一個穩定發展的中國符合美國和世界的利益，中國經濟成長有利於美國，也有利於世界。美中關係維持穩定，防止衝突，管控分歧，並在符合雙方利益的領域合作，有助於兩國更好地應對各自和共同面臨的問題。」

央視新聞指出，拜登表示，他願重申在峇里島會晤中作出的五點承諾，即：美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，無意和中國發生衝突。

拜登還說，美中經濟相互依賴，美國樂見中國發展富裕，不尋求壓制遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤。 美方恪守「一個中國政策」，歡迎雙方各部門各層級展開對話，願繼續和中方保持開放坦誠的溝通，增進了解，避免誤解，管控分歧。

拜登稱，美方願和中方持續發展經貿關係，在氣候變遷、禁毒、人工智慧等重要領域加強合作，樂見兩國增加直航航班，擴大教育科技交流及人員往來。

習近平還說，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。希望美方嚴肅看待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

央視報導定調，這次會晤積極、全面、富有建設性，為改善和發展中美關係指明了方向。 舊金山應該成為穩定中美關係的新起點。 兩國元首責成雙方團隊在落實好峇里島會晤共識基礎上，及時跟進和落實本次會晤達成的新願景。 兩國元首同意繼續保持經常性聯繫。

官媒環球時報前總編輯胡錫進16日在微博發出長文解讀這次拜習會，他指出會晤「有利調整了中美關係的氛圍」，並且取得了一些成果，「很不容易」。