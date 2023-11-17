習近平時隔8年再向美人民演講 強調願做美國夥伴、朋友
中國國家主席習近平當地時間15日晚間出席舊金山的美國友好團體聯合歡迎宴會，這是習近平時隔8年再次向美國人民發表的演講。習近平在致詞中表示，「中國從不賭美國輸」無意挑戰和取代美國，「同樣，美國也不要賭中國輸」。他並表態歡迎更多美國州長、議員訪問中國，並宣布未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習。
習近平在致詞時說，「我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？」他認為，首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。「這是一個根本的、也是管總的問題」。他強調中國願意同美國「做夥伴、做朋友」。
他並提到，「和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩個大國必須守住的底線」。他強調，「中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國」。
習近平並深入闡述中共外交政策，表示「我們決不會走通過戰爭、殖民、掠奪、脅迫等方式實現現代化的老路」。他並重申，中共建政70多年來，「沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵占過別國一寸土地；「無論今後發展到哪一步，我們都永遠不稱霸、不擴張，不強加於人，不謀求勢力範圍，不同任何國家打冷戰熱戰」。
習近平在致詞中宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中國未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中交流學習。努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。
習近平並歷數近期訪問中國的美國政商界人士，表示「我對他們講，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國去。」他並說，「我們要為人民之間的交往搭建更多橋梁、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙、製造『寒蟬效應』」。
根據晚宴主辦方之一美中貿易全國委員會（ US-China Business Council）官網消息，出席晚宴的賓客有將近400名商界領袖、政府官員、美國公民和學者。
評論：拜習會只達底標
另路透熱點透視專欄作家賈拉妮（Una Galani）撰文指出，拜習會晤談逾4小時，可說是一大「成就」，也可說是「令人沮喪的發展」。整體而言，賈拉妮的評語是，這次拜習會成功，但只達到「低標」，毫無「高度」可言。這凸顯合計占全球國內生產毛額（GDP）40%的美中兩國，合作空間有限。
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