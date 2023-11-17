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習近平時隔8年再向美人民演講 強調願做美國夥伴、朋友

中國新聞組／北京17日電
當地時間11月15日晚，中國國家主席習近平在美國舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會，習近平發表重要演講。（新華社）
當地時間11月15日晚，中國國家主席習近平在美國舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會，習近平發表重要演講。（新華社）

中國國家主席習近平當地時間15日晚間出席舊金山的美國友好團體聯合歡迎宴會，這是習近平時隔8年再次向美國人民發表的演講。習近平在致詞中表示，「中國從不賭美國輸」無意挑戰和取代美國，「同樣，美國也不要賭中國輸」。他並表態歡迎更多美國州長、議員訪問中國，並宣布未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習。

習近平在致詞時說，「我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？」他認為，首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。「這是一個根本的、也是管總的問題」。他強調中國願意同美國「做夥伴、做朋友」。

他並提到，「和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩個大國必須守住的底線」。他強調，「中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國」。

習近平並深入闡述中共外交政策，表示「我們決不會走通過戰爭、殖民、掠奪、脅迫等方式實現現代化的老路」。他並重申，中共建政70多年來，「沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵占過別國一寸土地；「無論今後發展到哪一步，我們都永遠不稱霸、不擴張，不強加於人，不謀求勢力範圍，不同任何國家打冷戰熱戰」。

習近平在致詞中宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中國未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中交流學習。努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。

習近平並歷數近期訪問中國的美國政商界人士，表示「我對他們講，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國去。」他並說，「我們要為人民之間的交往搭建更多橋梁、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙、製造『寒蟬效應』」。

根據晚宴主辦方之一美中貿易全國委員會（ US-China Business Council）官網消息，出席晚宴的賓客有將近400名商界領袖、政府官員、美國公民和學者。

評論：拜習會只達底標

另路透熱點透視專欄作家賈拉妮（Una Galani）撰文指出，拜習會晤談逾4小時，可說是一大「成就」，也可說是「令人沮喪的發展」。整體而言，賈拉妮的評語是，這次拜習會成功，但只達到「低標」，毫無「高度」可言。這凸顯合計占全球國內生產毛額（GDP）40%的美中兩國，合作空間有限。

當地時間11月15日晚，中國國家主席習近平在美國舊金山出席美國友好團體聯合舉行的...
當地時間11月15日晚，中國國家主席習近平在美國舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會並發表演講。（中新社）

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