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防長位空缺 美媒：中派景建峰出席東協防長擴大會

記者廖士鋒／綜合報導
解放軍方面是否有高層出席16日東協防長擴大會議備受矚目。圖為15日東協+美國防長會議。（取材自東南亞國協組織官網）
解放軍方面是否有高層出席16日東協防長擴大會議備受矚目。圖為15日東協+美國防長會議。（取材自東南亞國協組織官網）

拜習會府於舊金山落幕，雙方同意「恢復兩軍高層溝通」以及三個軍事聯繫機制，東協防長擴大會議16日在印尼雅加達登場，解放軍方面出席狀況備受矚目。迄今官方尚未宣布由誰代表赴印尼出席會議，不過美國媒體指出，解放軍方面將由中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰出席，目前尚未公布是否與美方會談。

據美國之音報導16日登場的東協防長擴大會議（ADMM-Plus），南海爭端導致的緊張局勢料將成為會議焦點。除了東協國家外，美國、日本、南韓、印度、澳洲、紐西蘭、中國和俄羅斯等東協對話夥伴國家的代表，都將出席。

報導指出，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰將出席會議，目前沒有公開宣布是否與美方舉行會談。此前，前任防長李尚福10月底遭免職，目前下落不明。

公開資料顯示，景建峰是解放軍中將，2023年6月曾出席新加坡香格里拉對話，並就台灣議題公開批評美國指出，「一段時間以來，美方不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容『台獨』分裂活動，提升售台武器數量和性能，頻繁穿航台灣海峽炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題」。他強調「台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓」。

中國官方迄未宣布由誰出席東協防長擴大會議。此前在2022年11月19日，國防部就宣布時任國務委員兼國防部長魏鳳和將於11月20日至24日應邀訪問柬埔寨並出席第9屆東協防長擴大會議。

而去年東協防長擴大會議期間，11月22日魏鳳和就與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在柬埔寨暹粒會談。當時魏鳳和強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅線」。他警告，台灣是中國的台灣，「解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一」。

另據彭博社報導，奧斯丁不會在2023年東協防長擴大會議期間會晤中共軍事將領，因為中國尚未更換國防部長，也不會派出相應級別的防務官員。

國防部 解放軍 奧斯丁

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