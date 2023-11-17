助學洗白 背地經營臥虎山莊 明學昌家族祖孫三代被通緝

緬北果敢電詐頭目之一的明學昌。(取材自微博)

中緬合作逮獲緬北電詐犯罪集團「明氏家族」重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人，明學昌畏罪自殺。此前，中國公安機關對這明氏祖孫4人祭出高額賞金通緝 ，原因之一就在明氏家族在當地的影響力和武力，以及在緬北電詐利益鏈中的壯大，堪稱其中的「傑出」代表，讓中國公安機關決定出重手。

據潮新聞報導，明氏家族被逮4人中，為首的明學昌在果敢當地舉辦的各種重要活動穩坐「主席台」。雖已退出果敢自治區領導崗位，但社會地位仍高，當地官媒在報導中將明學昌尊稱為「老領導」。今年7月，果敢官媒還發布果敢自治區第一屆領導委員會常委明學昌及其夫人的69歲壽辰之日的「喜訊」，並稱果敢自治區行政管理委員會各級領導、軍警等紛紛自發前來明府道賀。

這條「喜訊」還回顧明學昌的從政履歷和「光輝政績」：他從果敢自治區的一個村幹部起步，一步步成長為自治區領導，執政期間，他率先做替代罌粟種植先行者，在果敢全面極力推廣甘蔗種植，從根本改變「毒產源」的名頭，同時他積極為當地捐資助學，興修水利等。

退出領導崗位後，「老領導」明學昌仍在發揮「餘熱」。今年10月，為強化電信詐騙等各類衍生違法行為的打擊力度，果敢自治區召開專項工作會議上，明學昌還發表建議稱，要不為利益驅使，不危害地方。這是明學昌最後一次當地官媒上公開亮相，如今看來頗為諷刺。明學昌堪稱「模範幹部」的人設也因中國警方發布懸賞通告宣告崩塌。

地處中緬邊界的果敢自治區，長期由各方勢力割據，日漸淪為電信詐騙犯罪分子的天堂。一方面，詐騙集團 向地方勢力交納各種稅費，另一方面，地方勢力憑藉自身的影響力和武力，為詐騙集團提供武裝保護，雙方形成利益捆綁關係，相互依存，發展壯大。以明學昌為首的犯罪集團正是其中的「傑出」代表。

據媒體報導，以明學昌為首的犯罪集團在果敢自治區建立一個名為「臥虎山莊」的電詐基地，基地占地近200畝，內有多棟別墅、酒店、商場等設施，以及各類高科技的設備和嚴密的防禦措施，匯聚來自世界各地的電詐成員，組織開展冒充公檢法等各種類型的電信網路詐騙。明學昌還雇用了當地大量武裝人員，為他們提供安保服務。

在果敢自治區從事電詐產業的還有盤踞當地多年的四大「資深」家族勢力。隨著中緬重拳打擊電詐團夥，四大家族中多位核心人員被捕並向家族成員公開喊話退出電詐，但以明學昌為首的犯罪集團卻置若罔聞。