美出口管制 阿里暫停分拆雲智能

阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1000萬股阿里美國存託股票（ADS）。（路透）

正在進行組織變革的中國電商巨頭阿里巴巴昨天表示，美國近期擴大限制先進計算晶片出口，給旗下雲智能集團的前景帶來不確定性，決定不再推進雲智能集團的完全分拆。

證券時報報導，阿里巴巴集團16日披露的財報提到上述事項，認為雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。

阿里巴巴表示，將加大對阿里雲的投入強度，讓阿里雲心無旁騖專注於「AI＋雲計算」發展戰略，盡可能減少不確定性因素對未來發展的不利影響。

界面新聞報導，阿里巴巴正在經歷創辦24年來最重要的一次組織變革，而阿里雲是阿里分拆計畫中本應執行最為徹底的業務板塊。目前在全球資本市場，並沒有一家類似阿里雲體量的雲計算公司獨立上市，因此阿里雲的估值水準被各界廣泛關注。

另外，根據美國證交會（SEC）官網文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1000萬股阿里美國存託股票 （ADS），此次減持股票共涉及股票市值約8.707億美元。

阿里巴巴集團16日晚間公告，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩，正在評估市場情況，確保成功推進項目實施和提升股東價值。

經濟觀察報報導，公開數據顯示，盒馬鮮生為2023年設定一個人民幣1000億元（約138億美元）的商品交易總額（GMV）目標，不只是顯露市場野心，盒馬鮮生也是阿里分拆後，「動物園 」中最先傳出衝刺資本市場、赴港IPO。

早在今年9月，就有接近盒馬鮮生的消息人士透露，投資 者對於盒馬的估值走低，IPO進程暫停，直至16日財報發出，也進一步證實了上市進程遇阻。