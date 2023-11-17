我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

美出口管制 阿里暫停分拆雲智能

中國新聞組／北京17日電
阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1000萬股阿里美國存託股票（ADS）。（路透）
阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1000萬股阿里美國存託股票（ADS）。（路透）

正在進行組織變革的中國電商巨頭阿里巴巴昨天表示，美國近期擴大限制先進計算晶片出口，給旗下雲智能集團的前景帶來不確定性，決定不再推進雲智能集團的完全分拆。

證券時報報導，阿里巴巴集團16日披露的財報提到上述事項，認為雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。

阿里巴巴表示，將加大對阿里雲的投入強度，讓阿里雲心無旁騖專注於「AI＋雲計算」發展戰略，盡可能減少不確定性因素對未來發展的不利影響。

界面新聞報導，阿里巴巴正在經歷創辦24年來最重要的一次組織變革，而阿里雲是阿里分拆計畫中本應執行最為徹底的業務板塊。目前在全球資本市場，並沒有一家類似阿里雲體量的雲計算公司獨立上市，因此阿里雲的估值水準被各界廣泛關注。

另外，根據美國證交會（SEC）官網文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1000萬股阿里美國存託股票（ADS），此次減持股票共涉及股票市值約8.707億美元。

阿里巴巴集團16日晚間公告，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩，正在評估市場情況，確保成功推進項目實施和提升股東價值。

經濟觀察報報導，公開數據顯示，盒馬鮮生為2023年設定一個人民幣1000億元（約138億美元）的商品交易總額（GMV）目標，不只是顯露市場野心，盒馬鮮生也是阿里分拆後，「動物園」中最先傳出衝刺資本市場、赴港IPO。

早在今年9月，就有接近盒馬鮮生的消息人士透露，投資者對於盒馬的估值走低，IPO進程暫停，直至16日財報發出，也進一步證實了上市進程遇阻。

股票 投資 動物園

上一則

曾薦習近平是「棟梁之才」 元老何載104歲逝

下一則

抖音看短影音也要收錢了 網：「我也可以不看」

延伸閱讀

阿里巴巴公告：盒馬鮮生IPO計畫暫緩

阿里巴巴公告：盒馬鮮生IPO計畫暫緩
拜習會沒驚喜 在美上市中概股盤前普遍下跌

拜習會沒驚喜 在美上市中概股盤前普遍下跌
阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司

阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司
中東獨角獸Tabby 蔡崇信出手投資

中東獨角獸Tabby 蔡崇信出手投資

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺