中10月工業、消費報喜 但房市惡化 爛尾樓估達2000萬套

中國房地產公司在廣西桂林的一處沒有完工的住宅建築工地。(路透)

中國經濟顯露輕微改善跡象，10月工業產出和消費零售成長皆優於市場預期，但長期以來的房地產 低迷狀況進一步惡化，阻礙經濟復甦步伐。據稱中國爛尾樓多達2000萬套，「明年可能危及社會穩定」。

國家統計局15日公布數據顯示，10月規模以上工業增加值年增4.6%，較9月的4.5%有所加快，超過市場增長4.4%預期，這也是自今年4月以來最強勁的成長。

同時，10月社會消費品零售總額人民幣4.33兆元，年增7.6%，比前月加快2.1個百分點，高於市場預期增長7%，且為連續第3個月回升。

不過，前十月固定資產投資 人民幣41.94兆元，年增2.9%，比前九月回落0.2個百分點，低於市場預期增長3.1%。分領域看，前十月基礎設施投資年增5.9%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.3%。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，10月隨著市場需求逐步恢復，新舊動能加快轉換，工業生產總體上呈現穩中有升的態勢。

分經濟類型看，10月國有控股企業增加值年增4.9%；股份制企業增長5.6%；外商及港澳台商投資企業增長0.9%；私營企業增長3.9%。

數據顯示，前十月社會消費品零售總額人民幣38.54兆元，年增6.9%。商品零售中，10月汽車類零售年增11.4%，增速恢復至兩位數，前十月汽車類零售年增5.3%。住房類消費中，建築及裝潢材料類零售降幅收窄，10月下降4.8%，而9月下降8.2%。

劉愛華提到，物價的走勢有季節性特徵，有結構性特徵。從總體看，居民消費價格核心CPI仍然保持穩定，從宏觀經濟運行情況看，主要供給和需求指標都在持續改善。劉愛華強調，基於這些因素判斷，下階段價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會出現通貨緊縮。

受債務危機打擊的中國房地產業持續低迷，前十月房地產開發投資人民幣9.59兆元，年減9.3%，較前九月下降9.1%擴大0.2個百分點。

以建築面積計算的前十月新開工面積年減 23.2%，前九月為下降 23.4%。前十月房地產銷售面積下降7.8%，而前九月為年減7.5%，表明房地產銷售景況進一步惡化。

美國之音報導，日本金融服務機構野村證券 15日發布的一份報告說，中國未完工的預售房屋面積大得驚人，相當於中國最大的（按銷售面積計算）民營房地產開發商碧桂園的20倍左右。

野村證券首席中國經濟學家陸挺指出，「我們估計中國有大約2000萬套沒有完工的預售樓。」報告認為，如果要完成這些房屋的建築大約需要3.2兆人民幣。

野村報告說，中國的房地產業正在崩潰，開發商普遍存在嚴重的信用危機，購房者對他們所購買的房屋交樓期的不斷推遲變得越來越沒有耐心。

「在明年某個時間」，報告預測，交房推遲問題將會變成一個社會問題，危及到社會的穩定。分析師稱，「政府是否能夠推出強有力的政策支持，將是人們對房地產市場和對經濟的信心能否真正得到恢復的一個關鍵」。