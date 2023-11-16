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加州市長訪華11次 「我把中國當兄弟」被批評也要跟中國做對的事

中國新聞組／北京16日電
蒙特格蒙利曾稱，已經到訪中國11次。(取材自上海友協)
蒙特格蒙利曾稱，已經到訪中國11次。(取材自上海友協)

繼8年訪華16次、喊出「中美需交往，不需築牆脫鉤」的加州阿拉米達郡郡長大衛．郝伯特之後，美國加州曼哈頓灘市長理查德·蒙特格蒙利也發出友中言論，強調「我們把中國當兄弟，被批評也要跟中國做對的事」。

央視新媒體「玉淵譚天」微博昨發布視頻，剪輯理查德·蒙特格蒙利的幾段談話，並下標題「美加州市長：被批評也要和中國做正確的事」。

在視頻一開頭，蒙特格蒙利自稱，已經來過中國11次，每次都在美國國內聽到一些雜音。「我2012年來這裡（中國）的時候挨批了嗎？是的。」「2015年挨批了嗎？是的。」「2018年、2019年呢？是的。但你不能因為有人批評，就停止做正確的事。」

他稱，「我們的企業並沒有停止與中國打交道，對嗎？我們的經濟聯繫在一起。在啟程來華之前，我問我們最大的本地企業斯凱奇（SKECHERS），如今在中國有多少員工？10萬人。在中國有多少工廠？400個。而且這兩項數據還在增加。」

「如果我們只是競爭對手，世界會變得更好嗎？」對於中美之間的關係，蒙特格蒙利更強調互惠互利，「總有人不喜歡你做的事，那就關注99%的好，而不是1%的壞。」

另據現代快報此前報導，11月3日，蒙特格蒙利在蘇州出席了第五屆中美友城大會。他在提到本土美企在華運營的例子時說：「經過30多年的成長，它很好地起到（中美）橋樑的作用」。「我們把中國當作自己的兄弟，我們既是對手，也彼此依賴，雖然有時會有分歧，但我們仍然是一家人。」

「玉淵譚天」微博昨發布視頻，剪輯理查德·蒙特格蒙利的幾段談話。(視頻截圖)
「玉淵譚天」微博昨發布視頻，剪輯理查德·蒙特格蒙利的幾段談話。(視頻截圖)

加州 曼哈頓 微博

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