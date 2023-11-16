中美25條聲明應對氣候危機 聚焦能源轉型、甲烷減排

中國氣候變遷事務特使解振華與美國總統氣候問題特使克里11月4日至7日在美國加州進行會談。(取材自X平台)

拜習會前夕，中美昨日發表關於加強合作應對氣候危機的「陽光之鄉聲明」，為雙邊關係增添和緩氛圍。聲明共25條，包含兩國決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，加速具體氣候行動，聚焦能源轉型、甲烷減排、地方合作等主題。

聲明開宗明義指出，這是「重溫中美元首峇里島會晤」，雙方致力於與其他國家共同應對氣候危機，並在中國氣候特使解振華和美國氣候特使柯瑞 今年7月中在北京 、11月初在加州 舉行會談後，所發表的聲明。

據中國生態環境部消息，聲明指出，中美承諾回顧、雙邊合作進一步有效和持續實施2021年4月「中美應對氣候危機聯合聲明」，和2021年11月「中美關於在21世紀20年代聯合強化氣候行動的格拉斯哥宣言」。並致力實現「巴黎協定」目標，控制全球平均氣溫上升遠低於攝氏二度，並努力將其控制在攝氏1.5度以內。

中美新建立的「氣候行動工作組」聚焦在包括能源轉型、減排、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省州和城市、森林砍伐以及任何商定的主題。工作組由兩國氣候特使共同領導，兩國相關部會和政府機構官員適當參與。

在能源轉型方面，雙方一致同意重啟中美能效論壇，以深化工業、建築、交通設備等重點領域節能降碳政策交流；中美貿易計畫重啟雙邊能源政策與戰略對話，並就商定的活動進行交流，共同推動兩軌活動，加強務實合作。

在溫室氣體排放方面，兩國將啟動技術性工作組合作，開展政策對話、技術解決方案交流和能力建設，在各自國家甲烷行動計畫基礎上，制定各自納入其2035年國家自主貢獻的甲烷減排行動與目標，並支持兩國各自甲烷減與控排取得進展。

針對中美這份新的聲明，中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生接受香港中通社訪問時表示，這是一項重要的聯合聲明，釋放出中美經貿關係整體回暖的重要信號。