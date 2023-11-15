中財長藍佛安：中第4季經濟向好 仍是全球增長引擎

APEC財長會12日至13日在舊金山市舉行，中國新任財政部部長藍佛安出席並發言。（取自財政部官網）

亞太經濟合作會議（APEC ）財長會議召開，中國經濟成關注焦點，美國財政部 長葉倫 （Janet Yellen）表示，中國經濟放緩，很多APEC成員恐受影響。中國財政部部長藍佛安則稱，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎，第3季內生動力不斷增強，第4季將保持回升向好態勢。他還呼籲各方，推進貿易投資自由化便利化，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈。

本報系聯合報報導，根據中國財政部發布的新聞稿，APEC財長會12日至13日在美國舊金山市舉行。會議主要就全球和區域經濟金融形勢、現代供給側經濟學、可持續金融、數位資產等議題進行了討論。藍佛安出席會議並發言，中國財政部副部長廖岷陪同參會。

藍佛安在會上強調，今年以來，中國經濟持續回升向好，尤其是第3季以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，預計第4季中國經濟將保持回升向好態勢。中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。

他表示，推進供給側結構性改革是實現高質量發展的必由之路。中方將積極推動高質量共建「一帶一路」的八項行動，支持亞太經濟體深化供給側改革，加快現代化進程，為全球共同發展提供新的動力。

藍佛安還介紹了中國推動實現雙碳目標、促進可持續金融發展的經驗，呼籲APEC經濟體加強合作，以實際行動共同推動本地區綠色發展和能源轉型，加快落實2030年可持續發展議程。

另外，美國財政部長葉倫13日總結APEC財長會議時，暢談APEC應對全球挑戰的重要性。

葉倫再次重申，負責任管理美中經濟關係是她此行的要務之一。

葉倫說，下一步希望在既有基礎上持續深化溝通和穩定關係，以在重大政策議題取得進展；美國會同時追求建立健康的對中經濟關係，以及與亞太區域其他盟友推動共同的價值觀，深化美國與亞太地區的經濟連結。

葉倫答覆媒體提問表示，APEC會議上觸及中國經濟放緩的問題，但沒有詳細討論，她認為這會對經濟發展構成下行風險，「這個對很多（與中方）有著密切貿易關係的APEC經濟體恐會有影響，不過對美國來講可能影響不會那麼大」。