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開國元帥葉劍英夫人吳博 106歲在京逝世

中國新聞組／北京15日電
葉劍英夫人吳博在北京逝世。（取材自微博）
葉劍英夫人吳博在北京逝世。（取材自微博）

已故中共元帥葉劍英夫人吳博11月13日上午7時30分在北京北京解放軍總醫院第一醫學中心去世，享嵩壽106歲。根據其生前遺願和家屬的意見，喪事從簡，不舉行告別儀式。

澎湃新聞網報導，公開資料顯示，吳博1917年3月出生於上海青浦，1937年參軍，1938年在重慶八路軍辦事處任周恩來的速記秘書，同年加入中國共產黨。1940年從重慶撤離回到延安。

1939年1月，葉劍英任南方局常委。1940年，與南方局機要員吳博結婚。吳博畢業於吳淞中學，原來在新四軍軍部工作，因為南方局缺少速記員，周恩來到安徽雲嶺新四軍軍部視察後，特意從新四軍速記訓練班要了兩人帶回重慶紅岩辦事處，其中一個是支部書記吳博，另外一個是方卓芬，當年嫁給了「新華日報」編輯、著名經濟學家許滌新(1906-1988)。

葉帥與吳博結合後，日子過得緊張而愉快。葉劍英曾親自下廚，做了他拿手的廣東狗肉來招待工作人員。1941年，吳博給葉帥生下女兒葉向真，即著名影片「原野」的導演凌子。

11月13日，吳博同志治喪辦公室發布訃告稱，吳博同志的一生，是革命的一生，奮鬥的一生，光榮的一生。對於她的離世，我們深感悲痛。根據吳博同志的生前遺願和家屬的意見，喪事從簡，不舉行告別儀式。吳博同志永垂不朽！

新中國十大開國元帥的葉劍英是第二代領導集體的主要領導人之一，葉劍英一生共有六段婚姻，早年在家鄉有一門包辦婚姻，其後陸續與醫務工作者馮華、曾國藩九弟曾國荃的後代曾憲植、黃埔軍校女隊員危拱之、華北軍大學員李剛結婚。吳博是他的第五任妻子。中共建政後，鮮有關於吳博的紀錄。1955年後，葉劍英沒再正式結過婚，但身邊先後有過三位女人。因為妻子、紅顏眾多，葉劍英在民間也有「花帥」之稱。

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