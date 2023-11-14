北京觀察／拜習APEC會 「美大兵、女八路又吻了」

中國國家主席習近平（左）與美國總統拜登（右）。圖為兩人2022年11月14日在G20領袖峰會上合影。（路透）

中國網友戲言「美國大兵和女八路又接吻了」，說的是反映美中戰火情誼電影再度上映，那是近日中國文化領域連串感情回爐的行動之一。圍繞亞太經濟合作會議（APEC）和拜習會，美中關係突然冬日迎春，搭台的是文化，唱戲的是經濟。

「美國大兵和女八路又接吻了」，說的是電影「黃河絕戀」，主要情節是二戰中，美國大兵歐文和女八路安潔，以長城和黃河為背景的生死戀。在2019年美中貿易戰中突有「川習會」前夕，中國文化部門也取下抗美影片「上甘嶺」換上這部影片。

在吻戲重演之前，費城 交響樂團已經抵達北京 ，10日晚那場「跨越半個世紀的友誼」音樂會，中共中央宣傳部長李書磊專門到場宣讀習近平給費城交響樂團總裁的信。

其實真正反映美中緩和文化先行的，是13日離開北京的美國芭蕾 舞劇院，這個劇院被稱為「闊別十年」後重返北京，在國家大劇院連演五場「吉賽爾」。北京文化界人士說，美芭到京最具標誌意義，不是因其「世界十大芭蕾舞團之一」的地位，而是以中國文化部門的交流原則，美芭相當於美國官方認定的「國家芭蕾舞團」，其到訪屬於官方的文化交流。

美中關係和緩，以前靠體育，現在靠文藝，但最重要的還得靠造輿論。在造輿論上最高等級要數「黨報國社」出動系列評論，因其通常下令中央地方、大小傳媒都要刊載。新華社11月9日起就出手「推動中美關係回歸正軌」系列評論三篇，開篇是「重返峇里島，通往三藩市（舊金山市）」，接著要求「校準中美巨輪航向的三大航標」，最後斷言「競爭對抗不符合時代潮流」。

但系列評論要起指明方向的作用，仍有未解之謎，是北京為何要在此時緩和與美國的關係。在系列評論之後，新華社加發了一篇「地球容得下中美各自發展、共同繁榮」的記者述評，雖比系列文章層級稍低，但把話說明白了，中美關係緩和，和習拜會的來因，主要立足點在經濟。

一名女警13日駐守在舊金山APEC會場，前方有著歡迎各經濟體成員參加會議的海報。（Getty Images）

這篇文章通篇在談美中經濟關係，認定美國一方面在「競爭」意識主導下繼續推出對華科技、經貿合作限制措施，一方面在各個管道尋求與中國接觸，出現了近年罕見的求同苗頭。究其根本，美中是全球最大兩個經濟體，美中關係是全世界最重要的雙邊關係，兩國經濟關聯既深且廣，兩國和世界都無法承受雙方誤判意圖、對抗衝突之重。

「國社」文章多官話，前中國財政部副部長朱光耀話說得稍透徹。上月底朱光耀在清華大學五道口金融學院系列產業峰會上，發表「國際經濟形勢與發展」主旨演講，認定當前全球前十大經濟體中，美中兩國占全球GDP總規模的比重已超過40%，所以美中兩國對全球經濟的發展變化至關重要。大國間實力比拚，生產力競爭極為關鍵，其基本體現就是全要素生產率和現有資產對經濟增長的貢獻度。

朱光耀更強調，中國潛在經濟增長率在5%到6%之間，要盡快促使經濟恢復到潛在增長水準。今年GDP預期目標增長5%，接近或達到潛在增長率，明年還應保持在5%左右。 從國際競爭格局看，保持平穩較快的經濟增速非常重要。

在朱光耀的國際格局視角之外，北京經濟學家還有更具體的觀察角度，其中一種認定中國經濟界對中國經濟和美國經濟的預測，已證實全部失準，其中對中國經濟疫後復甦的預測太過樂觀，年中開始樂極生悲，沒了「東升」；對美國經濟的預測太過悲觀，從通膨、美元到美股，全部都沒有「西降」。何況現在「卡脖子」效應已經顯現，需要掉頭而駛了。