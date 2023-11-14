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中媒：「習岸會」有譜 日媒：可能談日公民被控間諜案

中國新聞組／北京14日電
日本首相岸田文雄。(路透)
日本首相岸田文雄。(路透)

美中元首「拜習會」確定本周召開，日本也有意推動首相岸田文雄與中國國家主席習近平在美國舊金山APEC峰會期間會晤，雖然中方尚未正式對外宣布，但有官媒色彩的媒體已放出風聲。日媒指，岸田可能會對習提及日前遭中國以「反間諜法」判囚12年的日本公民案件。

本報系聯合報報導，日本日前派出內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男赴北京與中國外長王毅磋商。但針對「習岸會」安排，中國外交部發言人汪文斌當時稱，沒有可提供的訊息，還喊話日方應以實際行動兌現構築建設性、穩定的中日關係。

北京官方雖尚未正式宣布中日「習岸會」，但有官方背景的中國時政微信公眾號「牛彈琴」近日發文，稱中日關係最近有「很微妙的變化」，其中包括對於中日領導人會晤，「雙方官員顯然都在進行積極準備」。

「牛彈琴」在文中表示，中日都同意努力推動重回健康穩定發展軌道，最關鍵的是，APEC期間的中日領導人會晤，雙方官員顯然都在進行積極準備。面對中美關係改善，日本也有焦慮感，不排除中日APEC峰會後，中日韓三國重啟領導人會晤。

此外，自由亞洲電台引述共同社等日媒報導，岸田在習岸會上，可能會提到日本公民被拘留的問題。一名50多歲的日籍男子在中國從事護理相關行業工作，2019年7月在湖南省長沙市被逮捕，被認定有間諜行為，今年2月被長沙市中級人民法院判處有期徒刑12年，男子不服上訴但遭駁回。

自由亞洲電台引述湖南長沙一名文姓律師說，此案涉及國與國之間的關係，中國法律嚴苛，但具體部門在執行時，往往選擇性執法；當中日關係友好時，遇到類似情況，當局盡可能不採取行動。

日本 APEC 北京

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