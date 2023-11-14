上海美商會長：中國是重要戰略市場

在拜習會即將登場前，上海美國商會會長鄭藝強調，美資企業始終認為中國是非常重要的戰略市場。（美聯社）

美中元首在本周即將會晤之際，上海美國商會會長鄭藝表示，很樂意看到過去幾個月美中雙邊高層有積極互動，並強調美資企業始終認為中國是非常重要的戰略市場。

鄭藝對「第一財經」說，美中關係是會員企業最關注的話題之一。他很樂意看到過去幾個月，美中雙邊高層有了積極互動，「中美高層間的互訪很重要，中美關係需要有各種溝通渠道」。

鄭藝表示，很期待兩國元首在舊金山 會晤，「對企業界來說，中美關係的穩定和健康發展，對在華美資企業來說非常重要。只有兩國保持穩定關係，美資企業才能在華保持長期發展」。

中國國家主席習近平 將於11月14日至17日赴舊金山出席亞太經合組織領導人非正式會議。美國白宮的新聞稿稱，美國總統拜登將於11月15日與習近平會面。

在上周剛結束的中國國際進口博覽會（簡稱進博會）上，上海美國商會就聯合美國聯邦政府 參展，設立美國食品與農業館。這也是美國聯邦政府首次以官方名義參展。來自愛達荷州、喬治亞州、美國國家級農產品協會、農產品出口商等17家展商參展。

鄭藝說：「農業是中美經貿的壓艙石……眾所周知，中國對農產品有很大的需求，比如大豆。美國也有很多農產品可以出口。過往的經驗顯示，中美雙方在農業貿易的合作是雙贏戰略中的一個很好案例。」

中美兩國均是農業生產和消費大國，農產品也是中美兩國經濟聯繫最為緊密的產業之一。

中國海關總署的數據顯示，2022年全年，美中貿易額為7594.27億美元，年比增長0.6%。其中，中國對美國出口5817.83億美元，增長1.2%；中國自美國進口1776.44億美元，減少1.1%。2022年，美中農產品貿易額突破500億美元大關，美國對中國的農產品出口達創紀錄的420億美元。

鄭藝還表示，美資企業始終認為中國是個非常重要的戰略市場，「儘管過去存在供應鏈方面的挑戰，但他們依舊選擇在華發展……他們進行了調整，試圖在韌性與效率間取得平衡。」

對於未來美中關係，鄭藝指出：「企業界希望在貿易領域有更多合作空間，儘量不要泛政治化，還是遵循合作共贏。」