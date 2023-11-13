電信詐騙集團「保護傘」中懸賞50萬人民幣 通緝緬北前官員

浙江省溫州市公安局對明學昌等4人公開懸賞通緝。(取材自公安部網站)

來自緬甸 北部的電信詐騙 嚴重危害中國民眾，中國公安部12日公開通緝 4名緬北果敢自治區電詐犯罪集團重要頭目，其中包括前果敢當局官員，另2人有中國身分證。

中央社報導，公安部官網指出，當前，緬北涉中電詐犯罪形勢嚴峻。經偵查發現，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍是緬北果敢自治區涉中電詐犯罪集團重要頭目，詐騙數額龐大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。

浙江省溫州市公安局決定對上述4人公開懸賞通緝。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬元至50萬元（人民幣，下同）獎勵。

溫州市公安局發布的懸賞通告顯示，明學昌是緬甸撣邦議會前議員、果敢自治區領導委員會前委員。明國平是緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長。明菊蘭和明珍珍這兩名女性都持有中國身分證，戶籍地在雲南省臨滄市。

果敢地區緊鄰雲南省，當地通行中國西南方言，地理和歷史上與中國的關係密切。

財新網指出，2011年，果敢地區更名為緬甸撣邦北部果敢自治區，目前由軍政府控制，但果敢地方警察、民團勢力犬牙交錯，已在近年來成為緬北電信詐騙窩點的主要聚集地。公開資訊中，在果敢警察部隊中有巨大影響力的明學昌家族是電詐集團「保護傘」的消息廣為流傳。

報導說，曾有親屬被困果敢電詐窩點的中國人表示，他不敢向果敢警方報警，懷疑他們與電詐園區之間有聯繫，報警反而影響兒子安全。

緬北詐騙猖獗已經對中國的邊境和外交政策產生影響。

緬甸軍方自2021年政變奪權，但是本月上旬軍政府遭受嚴重挫敗，近兩周來在靠近中國邊境的撣邦與反抗軍爆發激烈戰鬥，數十個政府據點被反抗軍占據，承載大多數往來中國貿易的邊境關卡與公路也被奪取。

英國廣播公司（BBC）中文網9日報導指出，本來作為牽制力量的中國，並未阻止反抗軍武裝行動在其邊境附近推進。

這也許是因為北京對軍政府在詐騙園區泛濫的問題上不作為而感到失望。成千上萬中國和別國公民被強迫到這些園區工作，而反抗軍聲稱他們的其中一個目標就是要掃蕩詐騙園區。