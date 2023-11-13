我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

衝著美菲？解放軍與東南亞5國反恐軍演 中專家：有助南海穩定

中國新聞組／北京13日電
11月中下旬，解放軍將與柬、寮等5國軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼－2023」多國聯演。（資料照片／翻攝自解放軍南部戰區）
11月中下旬，解放軍將與柬、寮等5國軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼－2023」多國聯演。（資料照片／翻攝自解放軍南部戰區）

中國國防部12日發布消息稱，11月中下旬，中國軍隊將與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。演習以「聯合反恐與維護海上安全軍事行動」為課題，是首次在中國舉行該系列演習。專家指出，此次演習國家從3國擴展至6國，意或在與美菲演習互別苗頭，且對維護南海和平與穩定有重要意義。

國防部發布新聞稿指出，演習區分陸上方向、海上方向，組織分隊聯合訓練、聯合指揮演練和反恐反海盜實兵演練。演習目的是增強參演各方城市反恐和海上反恐、反海盜行動能力，進一步深化軍事互信和務實合作，共同維護地區和平穩定。

中方參演兵力以南部戰區為主，其他各方派出部分陸戰分隊、水面艦艇參演。有媒體分析稱，此次演習以「聯合反恐與維護海上安全軍事行動」為課題，且演習國家從中馬泰3國擴展至中柬寮馬泰越6國，有和美菲「海上戰士合作」（Kamandag）演習互別苗頭的意味。

文匯報引述中國軍事評論員宋忠平表示，此次演習科目主要以反恐、反海盜、人道主義救援等為主，演習立足於以非戰爭軍事行動為主，屬非傳統安全領域的演習。增強反恐反海盜行動能力，維護海上安全，與這些國家的經濟命脈和貿易發展息息相關，演習對於維護南海的和平與穩定，保障貿易往來的安全，均有重要意義。

「當前美國深度介入南海問題，同時，美菲之間關係在急劇升溫。」宋忠平說，這導致東協和中國正在磋商「南海各方行為準則」有可能面臨被擱淺的風險。因為菲律賓在美國、日本的慫恿之下，有可能會擱置與中國的相關磋商，這就會讓南海問題徒增變數。東協和中國之間互為最大貿易夥伴，這也得益於南海地區的和平與穩定，但域外國家卻唯恐南海不亂，將會危及東協各個國家的和平與穩定。

國防部 越南 泰國

上一則

2860人泳渡維港 破12年來紀錄 選手大讚水質改善

下一則

雙11 港人北上深圳搶買金飾 北上多南下17萬人次

延伸閱讀

中國評論家：中國與東南亞5國聯合軍演有助南海和平

中國評論家：中國與東南亞5國聯合軍演有助南海和平
台海緊張陰霾籠罩 日本與那國島舉行災難演習

台海緊張陰霾籠罩 日本與那國島舉行災難演習
防北韓威脅 日本5年來首度辦飛彈疏散演習 60位民眾躲進火車站

防北韓威脅 日本5年來首度辦飛彈疏散演習 60位民眾躲進火車站
亞太副助卿藍墨客訪中 海事對話聚焦南海、東海局勢

亞太副助卿藍墨客訪中 海事對話聚焦南海、東海局勢

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」