衝著美菲？解放軍與東南亞5國反恐軍演 中專家：有助南海穩定

11月中下旬，解放軍將與柬、寮等5國軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼－2023」多國聯演。（資料照片／翻攝自解放軍南部戰區）

中國國防部 12日發布消息稱，11月中下旬，中國軍隊將與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國 、越南 軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。演習以「聯合反恐與維護海上安全軍事行動」為課題，是首次在中國舉行該系列演習。專家指出，此次演習國家從3國擴展至6國，意或在與美菲演習互別苗頭，且對維護南海和平與穩定有重要意義。

國防部發布新聞稿指出，演習區分陸上方向、海上方向，組織分隊聯合訓練、聯合指揮演練和反恐反海盜實兵演練。演習目的是增強參演各方城市反恐和海上反恐、反海盜行動能力，進一步深化軍事互信和務實合作，共同維護地區和平穩定。

中方參演兵力以南部戰區為主，其他各方派出部分陸戰分隊、水面艦艇參演。有媒體分析稱，此次演習以「聯合反恐與維護海上安全軍事行動」為課題，且演習國家從中馬泰3國擴展至中柬寮馬泰越6國，有和美菲「海上戰士合作」（Kamandag）演習互別苗頭的意味。

文匯報引述中國軍事評論員宋忠平表示，此次演習科目主要以反恐、反海盜、人道主義救援等為主，演習立足於以非戰爭軍事行動為主，屬非傳統安全領域的演習。增強反恐反海盜行動能力，維護海上安全，與這些國家的經濟命脈和貿易發展息息相關，演習對於維護南海的和平與穩定，保障貿易往來的安全，均有重要意義。

「當前美國深度介入南海問題，同時，美菲之間關係在急劇升溫。」宋忠平說，這導致東協和中國正在磋商「南海各方行為準則」有可能面臨被擱淺的風險。因為菲律賓在美國、日本的慫恿之下，有可能會擱置與中國的相關磋商，這就會讓南海問題徒增變數。東協和中國之間互為最大貿易夥伴，這也得益於南海地區的和平與穩定，但域外國家卻唯恐南海不亂，將會危及東協各個國家的和平與穩定。