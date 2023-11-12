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日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口

記者黃國樑／綜合報導

日本有意在下周舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）上，安排首相岸田文雄與中國國家主席習近平會晤，派出日本內閣特別顧問秋葉剛男赴北京磋商。中國外交部9日深夜證實外長王毅與秋葉剛男會談，環球時報昨天報導，中方仍未鬆口舉行「習岸會」。

據中國外交部官網，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9日在北京會見日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男並舉行中日高級別政治對話機制磋商。環球時報昨天報導，根據日本政府發布的消息，這次會談持續三個多小時。秋葉剛男著眼於實現日中領導人會談，提出了兩國之間一系列需要關切的問題，包括福島核汙染水排海、台海情勢等。秋葉剛男也強烈要求中國撤銷有關日本水產品的進口限制。

中國外交部在磋商結束當天（9日）的午夜發布訊息，王毅闡明中方對目前中日關係的原則立場，指出了改善和發展中日關係的正確路徑。並強調日方應把希望盡快改善中日關係的表態體現在具體行動上。

對照日中官方各自釋出的訊息，日方提出日首相岸田文雄與中國國家主席習近平在APEC舊金山峰會期間舉行會晤的要求，但中方似仍未首肯。

環時將日方對此次會談的官方訊息及相關報導進行梳理。報導說，日政府發布的訊息稱，雙方還就以哈衝突、烏克蘭危機等國際議題交換意見，並同意繼續保持緊密溝通。

環時報導，對於此次會談，日媒予以廣泛關注。日本「朝日新聞」10日分析認為，中日最大的議題是核汙染水排海後，中國全面暫停進口日本水產品。日本一邊密切關注中美關係緩和，一邊仍希望建立去年11月中日領導人會談所達成的構建「具有建設性、穩定的日中關係」。

日本 王毅 北京

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