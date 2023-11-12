我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

「雙方公海追逐對峙」中阻菲南海運補 部署38船創紀錄

中國新聞組／北京12日電
中國海警船（後方中間）10日在南海仁愛礁執行補給任務期間追蹤菲律賓的補給船 （前方左、右）。（Getty Images）
中國海警船（後方中間）10日在南海仁愛礁執行補給任務期間追蹤菲律賓的補給船 （前方左、右）。（Getty Images）

中國與菲律賓在南海的衝突未歇。菲律賓政府昨天表示，中方在仁愛暗沙附近部署38艘船，不但總數創下新紀錄，中國海警還向菲方補給船發射高壓水柱，試圖迫使菲船改變航道，但未成功。菲方表示，儘管中國向該地區派遣更多海警，但菲律賓仍將維持對駐紮在南海爭議環礁上的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）船上部隊的定期補給任務。

親歷現場的記者指出，中菲艦艇在公海追逐對峙；菲律賓海岸警衛隊橡皮艇向菲律賓部隊駐在的軍艦飛馳，三艘中國快艇在後面緊追不捨，而附近的公海上，菲律賓海軍快艇從這艘馬德雷山號登陸艦上駛出，擋住逼近的中國快艇。

中國海警人員10日在有爭議的南海仁愛礁附近海面。（Getty Images）
中國海警人員10日在有爭議的南海仁愛礁附近海面。（Getty Images）

中央社報導，菲律賓海巡隊昨天召開記者會，指控中國海警在南海採取危險行動，對菲律賓赴仁愛暗沙運補船隻再次採取「無端脅迫與危險舉措」。

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，中方這次出動五艘海警船和六艘民兵船「採取危險行動」攔阻菲船補給任務，「如果你問愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）附近有多少中國船隻，我想公道地說，這是（歷來）最多的，因為我們記錄到38艘船」。他說，他們監測到其中有28艘中國海上民兵船、5艘海警船和5艘海軍艦艇。

塔瑞耶拉表示，11艘中國船隻試圖攔截菲律賓海巡船和補給船，但菲國海巡船突破重圍，駛入距仁愛暗沙僅0.09海里處，是護送補給船以來距仁愛暗沙最近距離。

另據法廣報導，菲律賓定期向居住在馬德雷山號上的少數部隊運送物資，以維護馬尼拉對該環礁的主權主張。塔瑞耶拉稱：「儘管我們的船隻數量有限，而且中國將部署愈來愈多的船隻，但我們仍將執行這些危險的任務。」

快艇

上一則

日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口

下一則

「遭威逼認行賄」民企老董被連3天約談 跳樓留遺書泣清白

延伸閱讀

NBA／唐西奇44分打趴快艇 哈登轉隊後苦吞3連敗

NBA／唐西奇44分打趴快艇 哈登轉隊後苦吞3連敗
仁愛暗沙爭端再起 菲律賓控中國海警船射水砲騷擾

仁愛暗沙爭端再起 菲律賓控中國海警船射水砲騷擾
日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達

日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達
日相岸田文雄將訪菲國與大馬 聯手牽制中國意味濃

日相岸田文雄將訪菲國與大馬 聯手牽制中國意味濃

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會