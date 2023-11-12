「雙方公海追逐對峙」中阻菲南海運補 部署38船創紀錄

中國海警船（後方中間）10日在南海仁愛礁執行補給任務期間追蹤菲律賓的補給船 （前方左、右）。（Getty Images）

中國與菲律賓在南海的衝突未歇。菲律賓政府昨天表示，中方在仁愛暗沙附近部署38艘船，不但總數創下新紀錄，中國海警還向菲方補給船發射高壓水柱，試圖迫使菲船改變航道，但未成功。菲方表示，儘管中國向該地區派遣更多海警，但菲律賓仍將維持對駐紮在南海爭議環礁上的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）船上部隊的定期補給任務。

親歷現場的記者指出，中菲艦艇在公海追逐對峙；菲律賓海岸警衛隊橡皮艇向菲律賓部隊駐在的軍艦飛馳，三艘中國快艇 在後面緊追不捨，而附近的公海上，菲律賓海軍快艇從這艘馬德雷山號登陸艦上駛出，擋住逼近的中國快艇。

中國海警人員10日在有爭議的南海仁愛礁附近海面。（Getty Images）

中央社報導，菲律賓海巡隊昨天召開記者會，指控中國海警在南海採取危險行動，對菲律賓赴仁愛暗沙運補船隻再次採取「無端脅迫與危險舉措」。

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，中方這次出動五艘海警船和六艘民兵船「採取危險行動」攔阻菲船補給任務，「如果你問愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）附近有多少中國船隻，我想公道地說，這是（歷來）最多的，因為我們記錄到38艘船」。他說，他們監測到其中有28艘中國海上民兵船、5艘海警船和5艘海軍艦艇。

塔瑞耶拉表示，11艘中國船隻試圖攔截菲律賓海巡船和補給船，但菲國海巡船突破重圍，駛入距仁愛暗沙僅0.09海里處，是護送補給船以來距仁愛暗沙最近距離。

另據法廣報導，菲律賓定期向居住在馬德雷山號上的少數部隊運送物資，以維護馬尼拉對該環礁的主權主張。塔瑞耶拉稱：「儘管我們的船隻數量有限，而且中國將部署愈來愈多的船隻，但我們仍將執行這些危險的任務。」