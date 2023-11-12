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美中關係能回暖？中國學者：看拜習會後2指標

記者陳宥菘／綜合報導
美國財長葉倫（右）和中國國務院副總理何立峰10日結束為期兩天在舊金山的會談。她會後表明，會談替「拜習會」進一步打下基礎。（歐新社）
美國財長葉倫（右）和中國國務院副總理何立峰10日結束為期兩天在舊金山的會談。她會後表明，會談替「拜習會」進一步打下基礎。（歐新社）

中國外交部10日晚間宣布，應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴美舉行中美元首會晤。中美過去一年歷經關係觸底，中國學者認為，「拜習會」將推動中美關係止跌企穩，但下一步走向緩和或是改善，需要關注拜習會能否產生實質成果、會晤後的雙邊關係走勢如何等兩個指標。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受澎湃新聞訪問表示，中美元首會晤「將推動兩國關係止跌企穩」，在此基礎重新校準中美關係的發展方向，推動雙邊關係回到健康穩定軌道，而「到目前為止，中美關係出現的一些鬆動是緩和多於改善」。

吳心伯認為，中美之間正在重建與恢復的對話機制，是自川普執政後期以來尚未出現的現象。中美關係在年初「氣球事件」後跌至谷底，而後自5月以來，隨著兩國高層交往的增加，緊張關係有所緩和。近期，中美在經貿方面設立了經濟、金融、商務三個工作組，外交方面先後舉行司級海洋事務磋商、中美外交政策磋商以及軍控和防擴散磋商。此外還包含氣候等全球治理領域的對話。

談及近期高層增加交往與一系列新的對話機制建立，是否即為中美關係的「成果」？吳心伯說，真正的成果是對話機制建立起來以後，中美雙方能夠解決一些具體的問題。

吳心伯認為，台灣問題是中方關注的重點，尤其是美國能否將承諾落實到具體的政策和行動上。他認為更多實質成果預計出現在經貿領域。

拜習會 拜登 氣球

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