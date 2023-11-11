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拜習會將登場 新華社：校準巨輪航向 美團體：號召千人反習

中國新聞組／北京11日電
圖為習近平（右）去年參加在印尼峇里島舉行的G20峰會。(Getty Images)
圖為習近平（右）去年參加在印尼峇里島舉行的G20峰會。(Getty Images)

中國國家主席習近平與美國總統拜登的「拜習會」下周將在美舉行。拜習會前夕，中國官媒新華社發出「推動中美關係回歸正軌」系列評論，以善意為拜習會鋪路，稱中美關係不是零和遊戲，守住和平底線，合作共贏，才是中美應當繼續爭取的共同目標。不過在美留學生及民運團體已組成「反習聯盟」，將號召千人到場抗議，並稱將攔截習近平車隊表達抗議。

新華社連兩日發出題為「校準中美巨輪航向的三大航標——推動中美關係回歸正軌系列評論」時評指出，去年底，中美元首在印尼峇里島會晤達成一系列重要共識，但此後美方在落實上出現嚴重「行動赤字」，導致雙邊關係出現新的困難。中美關係跌入低谷的原因，究其根本還是美方對中國、對世界、對自己的認知出了偏差。

關於中美如何正確相處，習近平早已給出了明確答案，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏。這三大原則，是保證中美兩艘巨輪不偏航、不失速、不相撞的重要航標，也是雙邊關係重回正軌的基本前提。守住和平底線，是中美必須做出的正確抉擇。合作共贏是雙方應當繼續爭取的共同目標。兩國關係能不能改善，問題的關鍵「取決於美國」。

時評指出，最近幾個月雙邊高層互動明顯增加，向世界發出了穩定和改善關係的積極信號。從峇里島一路走來，中美關係回暖來之不易，值得倍加珍惜。面向舊金山，雙方應從過往汲取現實的啟迪，匯聚相向而行的力量，共同探索構建新時代的中美關係，創造中美兩國的美好未來。

相對於中國官方對拜習會釋出的善意，在美留學生與民運團體則計畫在習近平抵達美國時發起一系列抗議行動。自由亞洲電台報導，舊金山和洛杉磯總領館已號召當地的中國大學校友會，以及美國大學內的中國學生學者聯誼會前往機場「迎接」並在會晤期間組織活動。

報導指出，洛杉磯抗議習近平活動負責人界立建透露，預計從全美各地前往舊金山抗議人數近1000人，並稱這場活動「將是21世紀以來最大的一場抗議活動之一」，至少有30多個民運組織將參與，其中，年輕人及中國留學生是抗議主力。時值「白紙運動」將滿一周年，許多年輕一輩的留學生趁機表達對習近平和中國政府的強烈不滿。

曾在2015年和2017年兩次截停習近平訪美車隊的旅美訪民馬永田也稱將再次攔截習近平車隊，表達對中國政府打壓其家人的抗議。

習近平 中國留學生 拜習會

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