要求釋放被拘留美國人 習拜會前民間呼聲起

中國外交部重申，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。圖為拜習去年11月在峇里島G20峰會上會面時的資料照。（路透）

美中元首預期下周會晤，會晤前要求釋放在中國被不當拘留的美國人聲音再起，但有現任及前任美國官員表示，中國可能要求美國移交在中國受到刑事指控而被通緝的人，或調整某些政策作為交換條件。

亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議將於15至17日在美國舊金山 舉行。日經新聞昨天引述美國官員表示，同樣會出席會議的美國總統拜登 與中國國家主席習近平訂於15日會晤。

華爾街日報報導，拜習會舉行前，要求中國釋放被不當拘留的美國人呼聲再起。

報導提到3名被中國不當拘留的美國人，包括被中國警方以製造和販賣毒品 罪名逮捕的德州商人史威登（Mark Swidan）、美國牧師林大衛（David Lin）及在中國採購航空航太設備的商人李凱（Kai Li）。

2012年中國警方在史威登的司機及翻譯身上發現了甲基安非他命，其後指控他參與毒品製造和分銷。

2019年中國法庭判處史威登死刑緩期執行，2023年4月中國江門市中級法院駁回史威登的上訴，維持原判。

林大衛最初因欺詐指控被判無期徒刑，他的支持者相信真正理由是他在中國傳教，並資助中國未經批准的教會。林大衛的刑期不止一次被減少，最近一次是去年拜習會前後，他將於2029年12月刑滿釋放。

李凱2016年被拘留，2018年被控間諜罪名，遭判處10年徒刑。

報導引述史威登的母親表示，「我不明白為什麼這3個人對中國如此重要。」她曾與多位美國官員談論兒子的個案，她稱兒子是美中之間的一枚「棋子」。

李凱的兒子表示，他在最近給拜登的一封信中提到，需要利用美中之間正進行的一系列對話，爭取釋放其父親及其他被不當拘留的美國人。

除了被不當拘留外，一些外國人在中國即使沒被起訴，但被相關部門阻止離境，包括專門處理企業重組業務的德安華駐香港董事總經理陳麥可（MichaelChan），及日本野村國際（Nomura International）香港分支中國投資銀行事業主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）。

報導又表示，來自美國的個體經營者Henry Cai，因在中國涉及債務糾紛而被限制出境，出境禁令很快踏入第7年。

習近平此次到舊金山出席APEC峰會，將是他自2017年以來首次訪美。北京有時會在此類峰會期間釋出善意，特赦被拘留者。但有被拘留者的家屬擔心，在美中面臨一連串重大問題面前，個別美國人的問題是其次。