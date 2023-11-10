南韓外交部電郵遭駭 控攻擊來自中國安部

南韓前總統文在寅任內傳出中國駭客入侵竊密，新總統尹錫悅（右）就職後據傳因此搬離青瓦台。(路透)

南韓 政府消息人士透露，外交部去年一月遭駭客 攻擊，部分資料外洩，經調查後，鎖定攻擊來自執掌情報業務的中國國家安全部，但中方對此否認。

中央社引述東亞日報報導，政府消息人士指出，在前任文在寅 政府任內，南韓外交部電子郵件系統去年一月遭到駭客攻擊，約有4.5GB容量的電郵資料外洩；南韓國家情報院進行調查後將攻擊來源鎖定為中國國家安全部。

消息人士指出，尹錫悅政府上任後一個月，收到來自友邦提供的駭客相關線索，包括駭客活動時間等具體資料。除外交部外，情報顯示駭客也嘗試透過青瓦台內部網路竊取國防情報；南韓國情院在調查後確認情報屬實。

報導分析，因中國國家安全部涉入其中，南韓國情院與外交部當時才未向外界公布相關調查內容。對此，南韓外交部今天證實，去年一月確實因駭客攻擊造成約4GB的電郵資料外洩，但內容未涉機密，多為個人垃圾信件。

對於駭客來源，外交部表示難以確認；國情院則表示無法證實。

根據韓聯社報導，中國外交部發言人汪文斌9日在例行記者會上否認這項指控，強調中國一貫反對任何形式的網路攻擊，並嚴加取締，不允許他國在沒有證據的狀況下抹黑。

南韓前總統文在寅以親中聞名，他在任時積極與中國加強友好關係。但在在任內，外交部、青瓦台還是遭到中國情報機構的駭客入侵。消息證實後，有消息人士指出，現任總統尹錫悅將總統府從青瓦台搬至龍山大樓的原因之一，就是因為龍山大樓並沒有使用青瓦台的舊設備，加強了情報維安的功能。