中美大使視訊喊話 謝鋒要美別製造事端 伯恩斯再提不脫鉤

中駐美國大使謝鋒透過視頻，在香港中美論壇2023致辭。 (中新社)

隨「拜習會」預計下周在舊金山 APEC峰會登場，中美正展開各領域的接觸，9日舉辦的「香港 中美論壇2023」上，兩國大使透過視訊隔空喊話；中國駐美大使謝鋒 表示，為實現國家主席習近平和美國總統拜登的舊金山會晤，美國不能製造新的事端或障礙，不能說一套做一套；美國駐華大使伯恩斯則表示，當下的美中關係相較於半年前更穩定，但他也稱，這並不意味著美中不存在競爭，也不意味著美中沒有重大分歧。

中新社報導，「香港中美論壇2023」9日在香港舉行，本屆論壇的主題為「變局與進展」，謝鋒表示，當務之急，中美雙方要朝著實現舊金山元首會晤的目標共同努力，排除干擾、營造氛圍、創造條件。

謝鋒指出，要「通往舊金山」，需要重回峇里島共識。把兩國元首一年前的峇里島會晤重要共識落到實處，將拜登總統不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」，無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展等表態落到實處。並按一個中國原則及中美三個聯合公報，妥善處理台灣等敏感問題，為中美關係穩起來、好起來添磚加瓦。

伯恩斯則透過影片發表致辭，強調在即將迎來中美建交45周年之際，穩定的雙邊關係對兩國乃至全球社會都至關重要。

伯恩斯說，美中關係較半年前穩定。（Getty Images）

伯恩斯說，當下的美中關係相較於半年前更加穩定，兩國政府間的溝通也越來越好。不過，他也說，這並不意味著美中之間不存在競爭，也不意味著美中之間沒有重大分歧，因為分歧仍存在。

但伯恩斯接著表示，這確實意味著美中兩國聯繫更緊密， 更有能力負責任地處理兩國之間的分歧，「這就是兩國關係的進步」。他還引用美國財政部長葉倫的話說，和中國脫鉤是災難性的，有違美國的國家利益，希望看到美國在華企業取得成功。

伯恩斯還稱，美國成立一些新的雙邊工作小組，就經濟問題進行溝通，解決美中分歧。這些工作小組將重點放在能取得實際進展、高度優先的經濟議題上。

伯恩斯也提到，美方和中國接觸，希望在氣候、全球健康、食品安全和禁毒等其他議題也取得成效，這是兩國領導人在峇里島會晤時確定的、全球關切的問題，也是兩國應該共同努力的領域。

伯恩斯還說，兩國需要建立更多的民間聯繫，需要更多的直飛航班，這些聯繫對兩國的關係至關重要。