撐不住了 美企雲計算軟體集團12月停止中國業務

華爾街 日報報導，旗下品牌包括企業軟體供應商思傑（Citrix）的雲計算軟體集團12月將停止在中國所有新的商業交易，報導指這是因中國經濟放緩，及當局對國家及數據安全的關注增加。

華爾街日報8日報導，總部位於美國佛羅里達州的雲計算軟體集團（Cloud Software Group），旗下品牌包括企業軟體供應商思傑，思傑是為客戶提供有關工作區軟體，讓客戶可以遠距存取桌面及其他雲端運算功能。該公司也為企業提供軟體解決方案。

根據思傑的網頁，思傑在北京 、上海、廣州及香港 都設有辦公室。Citrix曾為電子商務公司京東和國有汽車製造商上汽集團等大型中國公司提供服務。

報導表示，雲計算軟體集團6日向客戶及工作夥伴發出電郵，指已決定12月3日起停止在中國，包括香港所有新的商業交易，指是因為市場成本上漲。

雲計算軟體集團證實了這封電郵，並表示這決定適用於旗下所有公司。

今年1月，雲計算軟體集團才宣布正裁減15%人手。

報導表示，除了美國科技公司外，多間美國諮詢及調查公司都撤出中國市場，如美國獨立性科技及市場研究公司弗雷斯特研究公司（Forrester Research）今年稍早前關閉其中國辦公室。

隨著中國經濟放緩，當局越來越重視國家安全，加強對西方諮詢公司的審查，對企業向境外提供數據實施新規，又實施新修訂的「反間諜法」等，不少外國企業停止在中國的業務。

另據英國「金融時報」（Financial Times）11月4日披露，總部位於華盛頓的諮詢顧問公司蓋洛普（Gallup）將撤出中國，關閉當地所有辦公室。

中國官方最新數據顯示，外資第3季直接投資為負118億美元，為1998年以來，首次出現負值。