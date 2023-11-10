我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

撐不住了 美企雲計算軟體集團12月停止中國業務

中國新聞組／北京10日電

華爾街日報報導，旗下品牌包括企業軟體供應商思傑（Citrix）的雲計算軟體集團12月將停止在中國所有新的商業交易，報導指這是因中國經濟放緩，及當局對國家及數據安全的關注增加。

華爾街日報8日報導，總部位於美國佛羅里達州的雲計算軟體集團（Cloud Software Group），旗下品牌包括企業軟體供應商思傑，思傑是為客戶提供有關工作區軟體，讓客戶可以遠距存取桌面及其他雲端運算功能。該公司也為企業提供軟體解決方案。

根據思傑的網頁，思傑在北京、上海、廣州及香港都設有辦公室。Citrix曾為電子商務公司京東和國有汽車製造商上汽集團等大型中國公司提供服務。

報導表示，雲計算軟體集團6日向客戶及工作夥伴發出電郵，指已決定12月3日起停止在中國，包括香港所有新的商業交易，指是因為市場成本上漲。

雲計算軟體集團證實了這封電郵，並表示這決定適用於旗下所有公司。

今年1月，雲計算軟體集團才宣布正裁減15%人手。

報導表示，除了美國科技公司外，多間美國諮詢及調查公司都撤出中國市場，如美國獨立性科技及市場研究公司弗雷斯特研究公司（Forrester Research）今年稍早前關閉其中國辦公室。

隨著中國經濟放緩，當局越來越重視國家安全，加強對西方諮詢公司的審查，對企業向境外提供數據實施新規，又實施新修訂的「反間諜法」等，不少外國企業停止在中國的業務。

另據英國「金融時報」（Financial Times）11月4日披露，總部位於華盛頓的諮詢顧問公司蓋洛普（Gallup）將撤出中國，關閉當地所有辦公室。

中國官方最新數據顯示，外資第3季直接投資為負118億美元，為1998年以來，首次出現負值。

華爾街 香港 北京

上一則

要求釋放被拘留美國人 習拜會前民間呼聲起

下一則

經濟差 搶鐵飯碗… 知名青年作家紛求「進體制內」

延伸閱讀

康寧同意把雷射事業賣給中企 面臨美中德3國監管審查

康寧同意把雷射事業賣給中企 面臨美中德3國監管審查
「拜習會」前夕 傳習近平與美企高層晚餐門票一張要價2000美元

「拜習會」前夕 傳習近平與美企高層晚餐門票一張要價2000美元
習近平APEC期間 傳將邀宴美企CEO

習近平APEC期間 傳將邀宴美企CEO
傳習近平下周將在舊金山APEC峰會 與美企高層共進晚餐

傳習近平下周將在舊金山APEC峰會 與美企高層共進晚餐

熱門新聞

中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所