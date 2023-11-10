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輝達、英特爾繞過美禁令 改版降規AI晶片供貨中國

中國新聞組／北京10日電
輝達、英特爾傳出將針對中國市場推出改良版降規AI晶片，以因應美國禁令。(路透)
輝達、英特爾傳出將針對中國市場推出改良版降規AI晶片，以因應美國禁令。(路透)

外媒報導稱輝達（NVIDIA）、英特爾將推出針對中國市場的三款最新改良版降規AI晶片，其中，輝達新特規版AI晶片最快年底量產。分析指這三款晶片在性能上滿足美國出口管制要求，意味著輝達領頭突破美國新禁令封鎖，引發全球AI市場關注。另由中資掌控的英國最大晶片廠紐波特（Newport）晶圓廠，已確定由美國威世（Vishay Intertechnology）以1.77億美元接手。

綜合科創板日報、界面新聞媒體報導，據近日網傳一份文件，輝達將推出三款針對中國市場的AI晶片，以應對美國最新的晶片限售令。新產品分別名為HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基於輝達的Hopper和Ada Lovelace架構。從規格和命名來看，三款產品針對的是訓練、推理和邊緣場景，產品送樣時間在今年11月至12月，量產時間為今年12月至明年1月。

市場人士指出，實際上，HGX H20、L20 PCle、L2 PCle即現有產品的降規方案，在性能上滿足美國出口管制要求，使得輝達可以進一步向中國客戶供貨。

另一家晶片巨頭英特爾也計畫推出旗下「Gaudi 2」晶片的改良版，以應對美國最新晶片限售令。英特爾有望針對最新發布的Gaudi2推出降規版，繼續向中國客戶出貨AI晶片，預計將不受新禁令影響。知情人士稱，傳聞是有的，但目前還沒拿到具體資料。

截至發稿，輝達和英特爾尚未回應上述消息。

10月17日，美國更新晶片出口新規，限制AI計算晶片出口，其中包括輝達向中國市場推出的A800和H800。此前有消息稱，受出口管制影響，輝達可能無法向中國客戶發貨，被迫取消價值50億美元的晶片訂單，致使其業務受損。

由於中國市場對AI算力需求猛增，加之美國出口管制新規影響，用於AI推理、訓練的AI晶片遭到互聯網雲廠商、大模型公司等哄搶，特別是輝達AI晶片價格不斷飆漲。此外，出口禁令還波及到主要應用於遊戲PC的消費級旗艦顯卡RTX 4090，致使該產品近期在公開渠道全面斷貨。

受輝達、英特爾或將推出中國市場改良版AI晶片消息影響，浪潮信息昨日股價拉升逼近漲停，紫光股份漲3%。

另據英國金融時報報導，美國半導體公司威世已同意以1.77億美元買下英國的紐波特晶圓廠，這家由中資掌控的英國最大晶片廠的不確定命運，因此劃下句點。威世總裁兼執行長Joel Smejkal表示，買下紐波特有助達成公司擴增產能的目標，保證要將紐波特經營為產能全開、獲利的晶圓廠。

紐波特原在中資掌控的安世半導體（Nexperia）旗下，去年11月英國政府以國家安全為由，命令安世必須出售股權，退出紐波特廠。

輝達傳出將針對中國市場推出改良版降規AI晶片，以因應美國禁令。(路透)
輝達傳出將針對中國市場推出改良版降規AI晶片，以因應美國禁令。(路透)

晶片 輝達 AI

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