反腐風暴襲向空軍 「習家軍」前司令丁來杭傳被查

港媒透露有關中國軍隊的反腐肅貪，最新的說法是風暴已延至空軍，據傳「習家軍」人馬前空軍司令、現任全國人大常委、人大華僑委員會副主委丁來杭正接受調查。

中央社引述港媒報導，北京 香山論壇上月底舉行時，多國防長出席，但中方是由中央軍事委員會副主席張又俠致開幕詞，並與另一名軍委副主席何衛東會晤各國防長，目的就是不讓外界看出由誰接任中國國防部長。此前北京方面宣布免除了國防部長李尚福的職務。

據報導，在香山論壇上，出席或接待外軍將領的解放軍 高層還有軍委聯合參謀部參謀長劉振立、軍事科學院院長楊學軍，卻未見火箭軍 的將領，以及之前傳聞受查的任何一名將領，可見有關他們捲入貪腐案的傳言大致不虛。

報導透露，有關解放軍的反腐肅貪，除了之前傳言受查者外，最新的說法是風暴已延至空軍，據傳前空軍司令、現任全國人大常委、人大華僑委員會副主委丁來杭也正接受調查。據消息指出，丁來杭涉及北京西郊機場的工程貪腐案。

但報導指出，有關丁來杭的傳言未知真假，但據指在上月的全國人大常委會議上，丁來杭與前火箭軍司令周亞寧（現任全國人大常委兼人大外事委員會副主委）同時缺席，原因未明。

此外，傳言受查的解放軍將領中，多人是現任全國人大代表，包括聯參部副參謀長張振中6月已經失蹤，前火箭軍司令李玉超、前政委徐忠波7月已被免職，前副司令李傳廣9月也傳出受查，戰略支援部隊司令巨干生8月缺席建軍節酒會。