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反腐風暴襲向空軍 「習家軍」前司令丁來杭傳被查

中國新聞組／北京10日電

港媒透露有關中國軍隊的反腐肅貪，最新的說法是風暴已延至空軍，據傳「習家軍」人馬前空軍司令、現任全國人大常委、人大華僑委員會副主委丁來杭正接受調查。

中央社引述港媒報導，北京香山論壇上月底舉行時，多國防長出席，但中方是由中央軍事委員會副主席張又俠致開幕詞，並與另一名軍委副主席何衛東會晤各國防長，目的就是不讓外界看出由誰接任中國國防部長。此前北京方面宣布免除了國防部長李尚福的職務。

據報導，在香山論壇上，出席或接待外軍將領的解放軍高層還有軍委聯合參謀部參謀長劉振立、軍事科學院院長楊學軍，卻未見火箭軍的將領，以及之前傳聞受查的任何一名將領，可見有關他們捲入貪腐案的傳言大致不虛。

報導透露，有關解放軍的反腐肅貪，除了之前傳言受查者外，最新的說法是風暴已延至空軍，據傳前空軍司令、現任全國人大常委、人大華僑委員會副主委丁來杭也正接受調查。據消息指出，丁來杭涉及北京西郊機場的工程貪腐案。

但報導指出，有關丁來杭的傳言未知真假，但據指在上月的全國人大常委會議上，丁來杭與前火箭軍司令周亞寧（現任全國人大常委兼人大外事委員會副主委）同時缺席，原因未明。

此外，傳言受查的解放軍將領中，多人是現任全國人大代表，包括聯參部副參謀長張振中6月已經失蹤，前火箭軍司令李玉超、前政委徐忠波7月已被免職，前副司令李傳廣9月也傳出受查，戰略支援部隊司令巨干生8月缺席建軍節酒會。

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