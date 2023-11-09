馬克宏召開加薩人道會議 中方特使翟雋將出席

中國中東問題特使翟雋。 (取自中國外交部官網)

法國總統馬克宏將於11月9日召開加薩 地帶「人道主義會議」，中國外交部昨天表示，中國政府中東問題特使翟雋將出席，推動盡快停火止戰，落實「兩國方案」。另中國常駐聯合國 代表團副代表耿爽紐約時間7日中午在聯合國大會上再次強調，中國堅決反對針對巴勒斯坦 民眾的強迫流離失所和強制遷移，呼籲立即撤銷加薩北部緊急疏散令。

環球網報導，中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會答覆記者提問有關中方是否將派代表出席馬克宏召開的加薩地帶「人道主義會議」時表示，中國政府中東問題特使翟雋將出席11月9日在法國舉行的支援加薩平民國際人道會議，中方願繼續同國際社會一道，為推動盡快停火止戰，保護平民提供人道救援，落實「兩國方案」不懈努力。

另耿爽紐約時間7日中午，在聯合國大會第四委員就審議影響被佔領土民眾權利的以色列行為和定居點活動發言時再次表示，一切針對平民的暴力和攻擊都應被譴責，任何違反國際法的做法都應遭反對。無差別使用武力不可接受，醫院、學校、難民營等民用設施不應該、也不允許成為軍事行動的目標。

他強調，中國堅決反對針對巴勒斯坦民眾的強迫流離失所和強制遷移，呼籲立即撤銷加薩北部緊急疏散令。中方呼籲衝突方回應國際社會關於停火止戰的壓倒性呼聲，立即停止敵對行動、脫離接觸，全力防止局勢進一步升級。

他表示，中方呼籲以色列作為佔領方履行國際法義務，盡快恢復加薩基本生存物資供應，並保障當地通訊，確保救援通道暢通，停止對加薩民眾的集體懲罰。中方堅決反對針對巴勒斯坦民眾的強迫流離失所和強制遷移，呼籲立即撤銷加薩北部緊急疏散令。

耿爽表示，以色列必須停止違反安理會第2334號決議，停止愈演愈烈的定居者暴力，盡快回到「兩國方案」的正確軌道上來。中方呼籲聯合國和安理會採取負責任、有意義的行動，支持巴勒斯坦人民恢復並行使不可剝奪權利，不負幾代巴勒斯坦人對公平正義的嚮往和期待。