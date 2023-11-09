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人行：中國今年GDP增長料5%

記者黃國樑、廖士鋒／綜合報導
中國人民銀行行長潘功勝。(取材自第一財經)
中國人民銀行行長潘功勝。(取材自第一財經)

中國人民銀行（央行）行長、中國國家外匯局局長潘功勝8日在北京召開的2023金融街論壇年會上表示，中國經濟持續回升向好，高品質發展穩步推進，全年5%左右的經濟增長預期目標可望順利實現。

據第一財經報導，潘功勝表示，觀察中國的經濟成長需要注意兩個視角。一是基數規模，中國GDP總量已超過人民幣120兆元，在大基數背景下，5%的成長已是不低速度；二是需要平衡好經濟成長和成長的品質和永續性。中國經濟需要合理成長，但更重要的是實現高品質、永續的發展，轉變經濟成長方式比追求高成長速度更重要。

潘功勝就目前金融政策、債務風險、房地產市場等各面向，做出最新官方表述。在談到金融風險時，他表示，中國高風險金融機構無論是數量或資產規模在金融體系的占比都非常小。經過近幾年的改革化險，高風險中小型銀行數量已經較高峰下降一半。少數高風險機構相對集中的省分正在制定實施中小型銀行改革化險方案，多通路補充資本。

在貨幣政策方面，據第一財經報導，潘功勝表示，人行將維持貨幣信貸和社會融資規模合理成長。運用多種貨幣政策工具，維持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸成長的穩定性與永續性。

對於債務問題，他表示，總的看，中國政府的債務水準在國際上處於中游偏下水準。今年以來，金融部門已會與相關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩健化解債務風險。

這些措施包含推動地方政府和融資平台通過盤活或出售資產等方式，籌措資源償還債務；對債務負擔相對較重的地區，嚴控新增政府投資項目；支持地方政府透過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型成為不依賴政府信用、財務自主可持續的市場化企業。

就房地產市場，潘功勝指出，目前房地產相關貸款占銀行貸款餘額的23%，其中約80%為個人住房貸款。他指出，中國房地產市場經過20多年的長周期繁榮，「正在進行重大轉型並尋找新的均衡點」。城鎮化仍處於發展階段，剛性和改善性住房需求有很大潛力，下一步將會推動構建房地產發展新模式。

對於人民幣匯率，他表態稱：「有信心、有能力、有條件維護外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。

房地產 融資 貸款

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