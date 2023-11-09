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官方下令收購碧桂園？ 平安保險否認

記者廖士鋒／綜合報導
中國平安保險8日聲明，該公司從未收到任何政府部門、機構要求收購碧桂園股權相關情事。（路透）
中國平安保險8日聲明，該公司從未收到任何政府部門、機構要求收購碧桂園股權相關情事。（路透）

據路透報導，當局已要求中國平安保險集團收購碧桂園控股股權，平安保險8日回應表示，該報導完全與事實不符，該公司從未收到任何有關政府部門、機構的相關要求，並要求作出澄清。

據路透引述數位消息人士指，國務院總理李強為首的官方已指示平安保險、碧桂園兩家企業所在地廣東省政府，協助安排這項由平安保險對碧桂園的救助計畫，當局希望平安保險持股超過50%。

消息人士指出，當局希望碧桂園的流動性風險不要蔓延到更廣泛的經濟領域，當局與平安保險核心領導人之間的溝通於8月底開始，目前仍處於早期階段。

報導並指，目前，平安保險已被要求對碧桂園進行盡職調查。9月平安保險與廣東地方政府就救助碧桂園進行一些會談。平安保險與當局之間的討論是由中國人民銀行（央行）金融市場部官員主導的，其中包括碧桂園。

在上述收購消息傳出後，8日午後平安保險A股、港股股價雙雙「跳水」，平安保險澄清堅決否認後，其港股收盤仍大跌5.4%作收。

據香港經濟日報引述分析認為，原因可能是市場覺得並非完全無可能，又或是並非完全不可行，當傳聞拋出，預期官方可觀察市場水溫。

保險 碧桂園 國務院

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