106歲開國少將文擊逝世 抗美援朝戰以劣勢裝備擊敗美軍第8團

文擊在抗美援朝戰役中留下戰功。（取材自微博）

開國少將、原總參砲兵部部長文擊，因病醫治無效，於2023年11月8日在北京 逝世，享年106歲。文擊在抗美援朝戰爭中，以騾馬牽引火砲，協同步兵擊敗了號稱不敗的美軍騎兵第1師第8團，成為打贏美軍作戰的第一仗，裝備以劣勝優的「雲山戰鬥」也被收入戰史和軍事教材。

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澎湃新聞報導，公開資料顯示，文擊，河北霸縣人，1918年生，原名劉樹堂。1937年參加八路軍。曾任砲兵師長、宣化砲兵學院訓練部部長、副院長兼訓練部部長，濟南軍區砲兵司令員，軍委砲兵副司令員兼參謀長，總參謀部砲兵部部長（副大區職）等職。1964年晉升為少將軍階。

1937年12月，19歲的文擊投筆從戎，奔赴抗日戰場。他先在晉察冀軍區軍政幹校任教員，後調任軍區砲兵營政委，從此與砲兵結下不解之緣。隔年3月，文擊率部到達延安。1945年2月，他擔任延安砲兵學校第3大隊政委。

解放戰爭時期，文擊隨延安砲校進入東北，屢立戰功。東北解放後，文擊率3個團入關參加平津戰役，指揮部隊攻克天津外圍堅固據點，以迅猛砲火摧毀守敵前線陣地，及時支援步兵縱深戰鬥，受到野戰軍總部嘉獎。

106歲開國少將文擊逝世。（取材自微博）

張家口新聞網此前訪問文擊，「在抗美援朝戰爭過程中，我大大小小打了幾十場仗，最難忘的還是雲山戰鬥。」談起70多年前參加戰爭的經歷，老將軍記憶猶新。

雲山之戰，文擊率部以騾馬牽引的火砲，協同步兵擊敗了裝備飛機、坦克、大口徑火砲的美軍，打贏了對美軍作戰的第一仗，樹立了志願軍裝備以劣勝優的榜樣，打破了美軍騎兵第1師160年來從無敗績、不可戰勝的神話。此戰作為抗美援朝的經典戰例，被收入戰史和軍事教材。