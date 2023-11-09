中美再添修睦新跡象 費城交響樂團重返中國 慶訪華50周年
美國總統拜登和中國國家主席習近平主席醞釀會晤之前，中美兩國關係改善再出現一新跡象。美國費城交響樂團7日重返中國巡演，紀念訪華50周年。
法廣網報導，1973年9月，該樂團首次訪問中國，當時標誌著尼克森成為第一位訪問中國的美國總統後，中美關係開始正常化。
此次巡演前，樂團報告14名成員將前往中國，其中包括73歲的小提琴家戴維德·布斯 (Davyd Booth)。他也是半個世紀前隨樂團首次訪華演出。儘管迄今為止，費城交響樂團已12次訪問中國，而且最近一次就是在2019年5月疫情爆發之前。
費城音樂家們還將前往天津、蘇州和上海等城市，分別會在學校和文化場所舉辦大師班並表演室內樂。
報導引述美媒稱，該團的此次訪問恰逢美國芭蕾舞劇院上周在上海開始的中國巡演。此輪文化交流是在美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和商務部長雷蒙多等一系列高層訪問之後推出的。
美國和中國一直在緩慢恢復過去四年來基本上中斷的聯繫，原因是新冠病毒大流行限制了旅行，而且世界最大的兩個經濟體之間的敵意日益加深。
報導分析，最近幾周，華盛頓和北京陸續為下周在舊金山舉行的亞太經合組織峰會上，拜登和習近平的會晤做準備時，相互做出了姿態。
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