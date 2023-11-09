赴莫斯科見普亭、10天兩度會俄防長 張又俠要接防長了？

俄羅斯國防部長蕭依古(右)8日在莫斯科接待中共中央軍委副主席張又俠(左)。(歐新社)

中俄互動密切，俄羅斯 國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）8日在莫斯科接待中共中央軍委副主席張又俠，兩人舉行防務會談；據悉，這是蕭依古十天內第二次與張又俠會面，外界猜測中國防長人選呼之欲出。同天，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）也接見張又俠，讚揚俄中間的高科技軍事合作 「非常重要」。

中央社引述外電報導，根據俄國防部聲明，蕭依古說：「我們不像一些具侵略性的西方國家，我們不會建立軍事聯盟。俄羅斯與中國的關係是以信任與尊重為基礎的一項戰略合作典範。」

蕭依古還說：「我相信今天的會議將是深化我們國家和軍事部門多邊聯繫的又一步。」他說，兩人將討論在防務方面進一步發展雙邊合作。

美國之音報導，張又俠在中國軍界排名第二，僅次於中央軍委主席習近平，被普遍認為是習近平在解放軍中的頭號親信。

路透指出，這是兩人在十天內第二次會面，此前蕭依古於10月30日在北京 出席一個論壇期間進行了會見與會談。法廣網則稱，此次蕭依古與中國高級軍事官員舉行會談，張又俠在列引發或獲任中國國防部長猜測。

另外，普亭是在莫斯科郊外的住處會見張又俠的。在張又俠這次訪俄行程的前三周，普亭才罕見出國到北京訪問。

據報導，普亭表示，俄羅斯與中國不會按照冷戰的方式建立軍事聯盟，他強調俄中關係是世界的一個 「穩定力量」。

掌管世界最大的核武力量的普亭表示，莫斯科與北京之間的軍事合作關係正在持續發展，重點是能夠確保戰略安全的高科技領域。普亭說，「我們在科技領域的工作居於首要的地位。」

普亭解釋說，他指的是太空，包括高軌道群（high-orbit groupings），以及「現代的而且是有前途的武器」。

普亭在去年2月俄烏戰爭爆發前訪問北京，他與習近平簽署聯合聲明，對俄中兩國關係做出新界定。中國外交部將這種新關係形容為雙方合作 「無禁區、無上限、無止境」。人們普遍認為，這個三無關係為普亭最後決定全面入侵烏克蘭起推波助瀾作用。

習近平今年3月訪問莫斯科，進一步深化了中俄之間的關係。今年10月，普亭也專程前往北京參加一帶一路高峰論壇。