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「拜習會」前夕 傳習近平與美企高層晚餐門票一張要價2000美元

中國新聞組／北京9日電
圖為習近平與拜登2020年在印尼峇里島會晤。(路透)
圖為習近平與拜登2020年在印尼峇里島會晤。(路透)

拜習會」或於下周在APEC峰會期間登場，外界注關注這次會面是否能讓中美關係「止跌企穩」。不過媒體引述學者看法大都看衰，他們指出，止跌有可能，但別期望回升多高，因為中美根本分歧無法改變。另傳習近平屆時將與美企高層共進晚餐，門票售價2000美元，美媒認為習意在安撫外國投資者。

自由亞洲電台報導引述哈佛大學政治經濟學博士楊建利表示，從中美關係的本質上來看，恐怕不會因「拜習會」登場就有什麽大的突破，因為兩國有非常嚴重且持久的價值衝突及戰略上的衝突，也有很多議題需要面對。

美國的德國馬歇爾基金會亞太項目主任葛來儀（BonnieGlaser）也認為這次拜習會不會讓美中關係重啟，但雙邊關係還是會有一些進展：「美國希望恢復兩軍對話，部分原因是美國擔心兩國軍隊之間可能發生意外。」 美國也希望中國恢復執法合作，特別是在禁止芬太尼的問題上。中國方面可能會要求美方放鬆對華技術限制，但她認為美國相關政策不會發生任何變化。

報導認為，中國近日對外界頻頻釋放緩和論調，是一改以往「戰狼外交」姿態的「降調」。楊建利分析，兩個主要因素導致中國外交姿態的轉變：「第一是中國的經濟問題。中國幾次想要去激振，但都沒什麽太大效果。」 而要想提振經濟，如果繼續和全世界進行戰狼外交，則會非常不利。

楊建利對「拜習會」的看法是：「止跌是有可能的，但你不要期望回升多高。因為兩國關係的基本性質無法改變，這就造成了兩國關係不可能真的好。」 他認為，美中關係還會有合作，但是誰也沒有能力改變雙方關係以「競爭和對抗」為主的態勢。

葛來儀認為，穩定雙邊關係是本次會面可以預期的。「中國確實需要與美國建立更穩定的關係。我認為這只是一種戰術轉變，而不是戰略轉變。我們將看看它會持續多久。」

另據彭博、南華早報報導，習近平11月15日預計出席由亞洲協會、外交關係委員會和美國商會共同主辦、門票要價2000美元一張的美國商界晚宴，與數百位美國大型企業CEO齊聚。彭博引述消息人士稱，習近平訪美優先事務之一，是要安撫外國投資者。因為基於地緣政治等因素，在華外國企業高層對在中國營商愈來愈憂慮。

拜習會 習近平 投資

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