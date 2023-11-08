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路透：中國平安集團挽救碧桂園 由人行官員主導

記者黃國樑／即時報導
路透續報導中國平安被當局要求收購碧桂園。（取材自澎湃新聞）
路透續報導中國平安被當局要求收購碧桂園。（取材自澎湃新聞）

路透昨獨家報導中國當局已要求中國平安保險集團收購陷入困境的中國最大民營房地產開發商碧桂園。後雖隨即被中國平安發出聲明否認，路透今凌晨仍堅持其報導稱， 四位知情人士透露中國平安已被中國當局要求收購（take controlling stake）碧桂園。

路透昨報導後，中國平安發言人隨即表示，政府尚未與該公司接洽，並否認了路透報導的訊息。

而路透這則已在中國平安否認了之後再作出的報導，更詳盡地說出中國當局要求中國平安收購碧桂園的更多細節，報導說，兩名直接了解情況的消息人士稱，以李強總理為首的中國國務院已指示兩家公司所在地廣東省當地政府幫助安排平安對碧桂園的救助。

報導也轉載了中國平安給路透的聲明，聲明中說，中國平安「沒有被政府要求收購碧桂園，我們斷然否認這個事情，這是不真實的」。中國平安在香港上市的股票可能因路透的報導，昨下跌5.4%，市值蒸發約21億美元。但碧桂園股價卻飆漲12.2%，其他中國開發商的股價也大幅上漲。

雖被中國平安否認，但路透報導說，路透發言人表示：「我們堅持我們的報導。」報導並稱，中國平安對碧桂園的國家救助計畫將是迄今為止中國當局為支持負債累累的房地產行業所採取的最重大干預措施之一，房地產行業佔中國經濟活動的四分之一，人們擔憂將引發更廣泛的金融危機。

報導說，前述四位知情人士的其中三位人士表示，中國當局希望碧桂園的流動性問題帶來的任何風險都不致蔓延到更廣泛的經濟領域。但三位消息人士表示，平安已被要求提供該計畫的細節，並擁有談判交易條款的空間。

其中兩位人士表示，中國當局與平安核心領導人之間的談判始於8月底，目前仍處於早期階段。兩位消息人士還表示，中國平安已被要求對碧桂園進行「盡責調查」（due diligence），並補充說，當局了解該保險公司是一家對股東負責的上市公司。報導說，第五位知情人士稱，9月份中國平安與廣東地方政府曾就救助碧桂園進行了一些會談。

報導說，由於此事的敏感性，所有消息來源均拒絕透露姓名。兩名消息人士稱，平安與當局之間的討論是由中國人民銀行即中國的中央銀行的金融市場部門的官員主導的，會談成員也包括碧桂園在內。兩人並補充說，國家金融監督管理總局也參與了談判。

報導說，據一位直接知情人士和一位了解該計畫的人士透露，當局希望平安持股超過50%。四位消息人士稱，如果中國平安成為碧桂園的控股股東，當局希望它分階段注資，以緩解開發商的流動性問題。

兩位消息人士還表示，中國當局渴望將擬議的收購作為其他陷入財務困境的開發商的可能模式。三名消息人士說，當局希望碧桂園的流動性問題能在廣東境內解決。兩位消息人士稱，由中國平安介入是一自然的選擇，因為它的總部就位於廣東，並且一直是碧桂園的主要股東。

但中國平安在路透首次報導後表示，中國平安不再持有碧桂園股票。

碧桂園 房地產 保險

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