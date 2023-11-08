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貿易關係趨穩 李強會澳總理宣布重啟年度會晤

記者廖士鋒／綜合報導
中國總理李強（左）昨在北京會見澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
中國總理李強（左）昨在北京會見澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

中國總理李強7日上午與澳洲總理艾班尼斯舉行會談，李強表示願與澳洲一道遵循經濟規律，堅持市場原則，避免把經貿問題泛政治化、泛安全化；艾班尼斯稱，雙方將繼續討論全面恢復中澳貿易，以及如何塑造穩定和繁榮的全球秩序。雙方發布的「中澳總理年度會晤聯合成果聲明」，宣布重啟總理年度會晤機制。

據中國外交部消息，李強7日上午在人民大會堂與艾班尼斯會談，李強表示，中澳合作潛力巨大，中方願同澳方一道，遵循經濟規律，堅持市場原則，鞏固加強能礦等傳統領域合作，拓展綠色發展、數位經濟、科技創新、健康產業等新興領域合作，避免把經貿問題泛政治化、泛安全化，實現共贏發展，促進地區繁榮。

艾班尼斯則重申了6日下午與中國國家主席習近平會見時提到的「一個中國政策」，並指出願與中國增進相互理解，深化貿易、投資、科技、人文等領域合作，通過溝通對話妥善管控分歧，共同應對氣候變化、糧食安全、跨國有組織犯罪等全球性挑戰，維護地區和世界和平與繁榮，推動澳中全面戰略夥伴關係朝著積極、穩定、建設性方向發展。

雙方7日晚間發布「中澳總理年度會晤聯合成果聲明」，昭告重啟年度會晤機制。當中提到，「兩國領導人再次確認支持中澳全面戰略夥伴關係，重申穩定、建設性雙邊關係的重要性」。

聯合聲明還揭示要恢復中澳外交與戰略對話、中澳戰略經濟對話、中澳部長級經濟聯委會及其他政府間對話機制。

就雙邊貿易議題，聲明重申中澳自貿協定的重要性，同意促進經貿關係，包括盡早在澳洲舉行中澳自貿協定聯委會會議，舉辦中澳首席執行官圓桌會會議，重申對「經認證的經營者」（AEO）互認安排的承諾，推進實施RCEP，推動達成標準、計量、智慧財產權、競爭、教育、食品安全等領域的合作諒解備忘錄。

艾班尼斯在社群平台X上指出，雙方恢復年度總理會晤的方法是耐心、精心考量和深思熟慮的，「這是關鍵時刻穩定關鍵關係的積極一步」。

澳洲總理府7日發布的新聞稿指出，「對話總是一件好事。當中國占我們出口額的四分之一以上，澳洲四分之一以上的就業機會依賴我們的出口時，這是一種重要的關係」。澳洲還表示，政府的穩定參與已經消除了煤炭、大麥、乾草和其他產品的貿易障礙，艾班尼斯利用這次訪問「倡導消除剩餘的障礙」。

澳洲 李強 就業

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