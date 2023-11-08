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預防未來買不到輝達商品 百度轉向華為採購AI晶片

中國新聞組／北京8日電
百度傳出今年向華為訂購AI晶片，以替代輝達，此為示意圖。(路透）
百度傳出今年向華為訂購AI晶片，以替代輝達，此為示意圖。(路透）

2名知情人士告訴路透，中國最重要人工智慧（AI）公司之一百度今年已向中國的華為訂購AI晶片。顯示在美國出口限制壓力下，中國公司接受以華為產品替代輝達（Nvidia）的晶片。

中央社引述外電消息，其中一名消息人士表示，開發及操作文心（Ernie）大型語言模型（LLM）的百度8月向華為下訂。當時外界普遍預期，美國將在10月縮緊晶片和晶片製造工具出口至中國的限制，美國晶片業巨擘輝達的產品也會包括在內。

這名人士透露，百度8月向華為訂購了1600顆昇騰（Ascend）910B人工智慧晶片，供200台伺服器使用；到了10月華為已出貨約1000顆，交貨率達60%多。昇騰910B晶片是華為開發用以替代輝達A100晶片的選項。

另一名消息人士表示，這筆訂單總金額約4億5000萬人民幣，且華為必須在今年底前完成出貨。由於交易細節屬於機密，這兩名人士婉拒身分曝光。

儘管與中國頂尖科技公司以往通常向輝達訂購數千顆晶片相比，這筆訂單規模相對微小；但知情人士指出，這份訂單意義重大，因為這顯示一些中國公司如何能擺脫對輝達的依賴。

眾所周知，百度、騰訊和阿里巴巴等中國科技業巨擘長期以來是輝達的客戶。據外界所知，百度先前從未採購華為的AI晶片。

華為的昇騰系列晶片在表現上雖然仍被視為遠遠落後輝達的產品，但據第一位知情人士說法，這已是中國能有的最先進選項。「他們之所以訂購910B晶片，是預防未來可能不再能夠向輝達採購。」

根據華為官方網站，華為自2020年起就與百度合作，讓百度的AI平台能與華為的硬體相容。兩公司今年8月也已宣布，將深化百度文心AI模型與華為昇騰晶片的相容性。

百度也有自行研發的AI晶片系列崑崙芯，並宣稱支援大規模AI運算。但百度原本主要以輝達的A100晶片來訓練文心語言模型。

美國政府去年實施規定，阻止輝達將其A100和H100晶片賣到中國，輝達於是推出新的A800和H800晶片作為百度等中國客戶的替代選項。但美國政府今年10月實施的新規定，讓輝達不能再賣A800和H800給中國客戶。

百度和華為未回覆路透社的置評請求。輝達則婉拒做出評論。

晶片 華為 輝達

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