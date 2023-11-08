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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

美研究：中帶路20年放貸逾兆美元 八成國家還款難

中國新聞組／北京8日電
北京街頭宣傳一帶一路論壇的路標。（路透）
北京街頭宣傳一帶一路論壇的路標。（路透）

美國大學研究實驗室收集了中國在二十多年向165個國家提供的貸款，以數據顯示，發展中國家從中國獲得的貸款總金額不會低於1.1兆美元。中國20多年來發放的數以萬計的貸款中有一半以上已經到期，而許多借貸國此時卻遭遇財務困難，面臨巨大的還債壓力。路透說，這可能是目前關於中國向國外發放貸款情況的最全面的一項研究。

美國之音報導，發布這些數據的是美國維吉尼亞州著名的威廉&瑪麗大學研究實驗室AidData。該實驗室收集了中國在二十多年中向165個國家的2.1萬個項目提供的1.1兆至1.5兆美元之間的貸款。

報告說，中國放款高峰發生在2016年，放款總金額接近1500億美元。新冠病毒大流疫爆發後有所回落，2020年跌破了1000億美元。

威廉瑪麗大學的報告指出，在接受中國貸款的發展中國家中，目前遭遇財政困難的國家占高達近80%。

多年來，中國向許多貧窮國家的基礎設施項目提供貸款，這種做法在中國領導人習近平任內被納入了「一帶一路倡議」。這個向發展中國家輸出中國過剩產能的龐大計畫已推行十年。

中國的貸款基本上都流向了修建道路、機場、鐵路和電廠項目，涵蓋了拉丁美洲和東南亞等廣大地區，這在某種程度上推動了相關國家的經濟成長，也拉近了這些國家的政府與北京的關係，使中國成為全球最大的債權國。

但是，中國的做法也引起了國際社會的廣泛批評，他們稱北京這種不顧舉債方還債能力的放貸是一種不負責任的做法，使一些發展中國家陷入了債務陷阱。

斯里蘭卡是中國債務陷阱受害者的典型例子。該國政府因無法償還中國的巨額債務而破產，並將其港口出租給中國進行抵債。尚比亞、塞俄比亞、加納等非洲國家都在不同程度上拖欠了大量中國債務而無力償還，目前只能夠等待中國對它們進行債務減免。

AidData報告說，「北京正在扮演一個陌生且令人不安的角色—作為世界最大的官方收債人。」

貸款 北京 國債

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