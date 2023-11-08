遭美封鎖60年 古巴總理想與中直航「恨不得明天就開通」

古巴總理馬雷羅在介紹古巴旅遊資源。（取材自環球網）

美國禁運60多年，再加上新冠疫情 、俄烏戰爭、以哈戰爭等影響，古巴 經濟面臨更困難局面，古巴總理馬雷羅(Manuel Marrero)貼著「獨一無二的古巴」貼紙，7日在北京 一場旅遊推介會上「帶貨」推銷古巴，他表示，中國和古巴預計在明年開通直飛航班，「真恨不得明天就開通我們和中國間的直航！」

來源：YouTube

環球時報報導，馬雷羅2日至9日訪問中國並出席第六屆中國國際進口博覽會，這是馬雷羅就任古巴總理後首次訪華。6日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂會見馬雷羅。7日上午，古巴駐華大使館在北京舉行一場旅遊推介論壇，馬雷羅親自向中國公眾推介古巴的旅遊資源與投資機會。

馬雷羅表示，預計中國和古巴之間將在明年開通直飛航班，兩國頻繁且廣泛的經濟貿易往來意味著中古間有迫切的直航需求。馬雷羅表達了自己對中古直航的期待，「如果我能決定的話，我恨不得明天就能坐上（從中國）去哈瓦那的直飛航班。」

「我基本上可以確定，我們將在明年開通從中國到古巴的直飛航班。」據報導，馬雷羅表示，儘管他尚不能確定直航開通的確切日期，但這將成為古巴政府的重點優先工作之一。古中兩國政府間緊密的政治關係，以及在充滿不確定性的國際局勢下兩國人民維持的友誼，都要求兩國間的互聯互通更進一步。

此前，英國每日電訊報報導，儘管去年以來許多加勒比海國家迎來的遊客數量比疫情前有所增加，但古巴迎來的國際旅客數量卻出現銳減。該報導認為，其中一大原因是受美國制裁影響——如果外國遊客訪問了古巴，他的美國ESTA旅行認證許可就有可能被取消，這使得許多歐洲、澳洲、紐西蘭等國家和地區的遊客取消了對古巴的訪問計畫。

馬雷羅在推介會上表示，受過去三年新冠疫情的影響、數十年的美國禁運，以及烏克蘭危機和中東衝突等地緣政治不確定性的影響，古巴面臨更困難和複雜的局面。在此背景下，古巴政府目前的首要任務是制定經濟和發展目標，其中，旅遊業是一個重要的成長領域。他表示，希望看到更多中國遊客前往古巴旅遊。

「我們認為，進博會是一個能進一步鞏固古中兩國緊密經濟聯繫和不可破壞的友誼的平台。」馬雷羅對環球時報表示，參加本屆進博會的不僅有古巴多名部長，還有古巴各領域的企業。兩國借進博會之機已簽署多項合作協議，其中包括生技等各領域。此外，古巴也尋求在此平台上向中國消費者推廣雪茄、蘭姆酒等該國特色產品。

馬雷羅同時介紹稱，古中兩國在風能、太陽能等新能源領域也保持著密切合作，此外，中國的電信技術也幫助古巴數位化發展，古巴願意與華為等中國電信企業保持密切合作。