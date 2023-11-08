習近平帶「刀把子」高官見「楓橋經驗」代表 網憂文革重演

中國國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見全國「楓橋式工作法」入選單位代表。(新華社)

中國國家主席習近平 近日與一向被視為「刀把子」的政法系統官員接見推行「楓橋經驗」的基層單位代表，引發關注。有分析指出，此舉或暗示文革時代「人民鬥人民」的情況將再度上演。

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自由亞洲電台報導，習近平6日在北京 會見104名「楓橋式工作法」入選單位代表，勉勵他們堅持和發展好新時代「楓橋經驗」。中央辦公廳主任蔡奇、中紀委書記李希、政法委書記陳文清和公安部長王小洪等公檢法負責官員陪同出席。

根據各地政府資料，104名入選的「楓橋式工作法」單位，涉及不同的基層管理服務，包括逮捕前調解、信訪、協助民警巡邏等。

官媒和多份黨政機關報7日均在頭版刊發有關活動。國家安全部也在微信 公眾號，發表「用新時代『楓橋經驗』打好維護國家安全人民戰爭」主題的文章，表示今年是已故領導人毛澤東批示學習推廣「楓橋經驗」的60周年，並表示，「楓橋經驗」是基層社會治理的樣板。又說，習近平今年9月在浙江考察時表示，發展好「楓橋經驗」能把問題在萌芽狀態於基層解決和化解。

對此，報導引述「北京之春」榮譽主編胡平表示，獲習近平接見的單位表面上看與社區服務無大分別，但不論如何包裝，「楓橋經驗」就是階級鬥爭的象徵，相信習近平想透過以會見「楓橋式工作」的基層單位，進一步確立在基層推廣「楓橋經驗」的做法，要各基層單位協助公檢法，像疫情期間對社區無孔不入的監管，把社會上大小事項全部管起來。

據報導，胡平指出，「『楓橋經驗』就是群眾專政，把所有的人，監督所有的人。…控制著整個社會，是強有力的控制，是恢復毛時代的階級鬥爭的一套。」

報導提到，一名不公開姓名、專門研究中國社會控制的學者表示，這次習近平高規格接見落實「楓橋經驗」的單位，是一種政治表態，表明要求政法系統和司法體制為此服務。同時，也是勉勵地方政府，配合公檢法把基層「不穩定」的因素盡快清零。

中國獨立政治學者陳道銀則表示，在中國要推「楓橋經驗」，不能再用毛澤東時代的方法，習近平時代的「楓橋經驗」可以結合科技，達到群防群治效果。「習是要透過各種工具和手段，例如一個電話、各種舉報熱線，達到群防群治、群眾相互監督，把你控制住。」

陳道銀指出，目前「楓橋經驗」的個案還未出現讓法律靠邊站的情況，相信暫時不用太擔憂像毛澤東時代無法無天的局面重現。

【閱報祕書】何謂楓橋經驗

1963年，浙江楓橋鎮整治社會的做法獲毛澤東肯定。毛在同年11月批示在全中國推廣「矛盾不上交，就地解決」的群眾相互維穩經驗。