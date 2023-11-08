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中國今年、明年GDP增幅 國際貨幣基金調升

記者謝守真／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）7日宣布，將中國今年和明年的國內生產總值（GDP）增長預測，分別從5%和4.2%調升至5.4%和4.6%。IMF稱，調升是由於中國經濟反映疫後的復甦勢頭，但房地產行業持續疲軟、外部需求低迷，因此仍預計明年中國經濟增長將放緩。另外，IMF指出，生產力疲弱與人口老化，將成為中國經濟中期發展的不利因素。

IMF第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）表示，對比其先前所公布的10月「世界經濟展望」預測值，最新對中國經濟預測值均上調0.4個百分點，主要原因是中國中國公布的第三季經濟增長表現高過預期，還有北京近期所推出的系列措施。

另外，IMF第一副總裁戈匹納斯（Gita Gopinath）日前率團訪問北京，會見中國人民銀行行長潘功勝、證監會主席易會滿、國家統計局局長康義、商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷等中方高階財經官員。

戈匹納斯透過新聞稿表示，中國近幾年來依靠信貸拉動的經濟成長伴隨失衡不斷擴大與脆弱性日益上升，過高的家庭儲蓄被用於回報不斷下降的基礎建設與住宅投資，導致債務水準過高。房地產行業的快速擴張導致住房供應過剩，價格上漲也帶來住房可負擔性壓力。

IMF估計，中國經濟有望達到北京預期的成長目標，反映疫情後的強勁復甦。IMF上調中國今、明兩年經濟成長各0.4個百分點。但中期來看，IMF指出，由於生產力疲軟與人口老化的不利影響，預計到2028年，中國經濟成長將逐步下降到3.5%左右。

北京 房地產 疫情

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