兩國互稱夥伴 習告訴澳總理：小圈子解決不了全球大挑戰

中國國家主席習近平(右)6日在北京會見澳洲總理艾班尼斯(左)時表示，中澳恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。(歐新社)

中國國家主席習近平 6日在北京 會見澳洲 總理艾班尼斯(Anthony Albanese)時表示，中澳恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展，符合兩國共同利益，他並稱，「小圈子解決不了全球面臨的大挑戰」。

來源：ABC中文

艾班尼斯表示，他談到了美中之間的「護欄」，這很重要。他並指出，澳方堅持一個中國政策，願與中方積極推進兩國關係。

綜合國際媒體和香港媒體，艾班尼斯6日在北京記者會上指出，他在和習近平的會晤中，提出地區所需的和平與安全。他說，他談到了美中之間的「護欄」和軍事合作，這很重要。

艾班尼斯說，兩人在會面中談及發生在世界不同地方的衝突，包括俄烏戰爭和以哈戰爭。他還說，對澳洲和中國之間的積極接觸感到滿意。

艾班尼斯此次訪中，是澳洲總理時隔七年再次訪問北京，象徵中澳關係大幅改善。此前中澳關係陷入低盪，涉及澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)計畫所引發的地緣政治對立，甚至延伸到經貿領域。工黨籍的艾班尼斯去年5月上任後，力圖改善對中關係，中澳關係逐漸轉好。

央視報導，習近平6日在人民大會堂會見艾班尼斯。他表示，中澳兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任，相互成就的夥伴。

習近平稱，小院高牆、脫鉤斷鏈或者去風險，本質上都是保護主義，違背市場規律，也違背人類社會發展潮流。中國在亞太不搞排他性小圈子，不搞集團政治、陣營對抗，「小圈子，解決不了全球面臨的大挑戰；小集團，適應不了當今世界的大變局」，對那些把亞太地區搞亂的企圖，一是要警惕，二是要反對。

據中方發布，艾班尼斯表示，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，但不應讓分歧定義兩國關係。

紐約時報6日報導，分析人士認為，對中國來說，歡迎澳洲重返的原因不僅僅是商業，習近平在國內外的做法已讓許多國家怨聲載道，包括澳洲，這些國家曾把中國作為他們最大的貿易夥伴。

中央社報導，亞洲協會(Asia Society)澳洲分會的常駐學者馮康雲(Courtney J.Fung)指，中國在該地區的力量投射已讓人不滿，並破壞中國作為負責任大國的形象，「努力與澳洲建立更積極的關係能幫助中國修復它在該地區的形象。」

不過，中國能在多大程度上修復聲譽仍是個懸而未決的問題；一項最近調查發現，75%的澳洲民眾將中國視為在未來20年對澳洲構成軍事威脅的國家，顯示人們對中國政府意圖的高度懷疑。