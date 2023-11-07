阿里巴巴旗下「全球速賣通」涉賣假藥 歐盟委員會調查

全球速賣通（AliExpress）。(Getty Images)

歐盟 委員會6日宣布調查「全球速賣通」 （AliExpress)涉嫌銷售假藥等產品，歐委會要求速賣通這家阿里巴巴子公司在11月27日前說明。

法廣網報導，歐委會6日宣布給「全球速賣通」設定的最後期限是11月27日，要求這家阿里巴巴的子公司提供信息，說明其是如何在網上保護消費者，特別是在涉及假藥等非法產品的流通。

歐委會一位高官表示，已經向中國「全球速賣通」發出正式提供信息要求，是否採取措施保護消費者，歐委會已經就該電商 有可能銷售假藥的問題展開調查。

據報導，此前歐盟的出台新法律保護消費者，要對在歐洲運營的互聯網公司提出了更嚴格管理，如在8月實行「數字服務法」（DSA）。

現在歐委會開始的調查也是首次涉及電子商務領域。

報導指出，在哈瑪斯 襲擊以色列後，布魯塞爾已於10月針對三家社交網路平台TikTok、臉書和X平台展開是否限制散布假新聞，暴力仇恨言論等展開調查。

歐盟貿易官員布雷頓表示，歐盟實行的「數字服務法」不僅涉及剔除仇恨言論和虛假信息等，還旨在確保撤回那些通過在電商平台在歐盟銷售的非法或危險產品。

據報導，本次針對「全球速賣通」展開的涉嫌銷售假藥程序只是第一步，如果經證實該電商平台長期違反規定，歐盟有可能對其處以嚴厲罰款，在極端情況下，罰款金額可達該集團全球營業額的6%。當然，在懲罰前這些公司會有機會給出說明。

「全球速賣通」是中國最大出口B2C電商平台，屬於阿里巴巴集團旗下電商業務之一。